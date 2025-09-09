Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi, kalite standartlarını en üst seviyede tutmak ve eğitim öğretim kalitesini ulusal ve uluslararası standartlara taşımak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla öne çıkıyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde 2017 yılında 11 olan akredite program sayısı, 2025 yılında 79’a yükseldi.

Prof. Dr. Budak, “Bu başarı, akreditasyon süreçlerine yaptığımız yatırımların ve kalite standartlarına olan bağlılığımızın sonucudur. Araştırma üniversitesi kimliğimizle birlikte akreditasyona verdiğimiz önem, mezunlarımızın iş dünyasında ve akademide öne çıkmasını sağlıyor” dedi.

“Üniversitemize birçok ilki yaşattık”

Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi’nin elde ettiği unvan ve ödülleri şu sözlerle sıraladı:

Tam kurumsal akreditasyon: YÖKAK’tan beş yıllık tam kurumsal akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi.

Araştırma üniversitesi: Türkiye’nin 23 araştırma üniversitesi arasında yer alma başarısı.

Öğrenci odaklı ödül: “Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite” ödülünü alan ilk ve tek üniversite.

Spor dostu kampüs: YÖK’ün “Spor Dostu Kampüs Projesi” kapsamında bu unvana sahip olma.

Milli Yenilik Ödülü: Üniversite–sektör iş birliği ve yenilikçi projelerle YÖK tarafından ödüllendirilme.

TYÇ başarısı: 70 program ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazanarak Türkiye’de birinci sırada yer alma.

“Daha nice başarılara imza atacağız”

Prof. Dr. Budak, elde edilen tüm başarıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve üniversite çalışanlarının katkılarıyla gerçekleştiğini belirterek teşekkür etti. “Ege Üniversitesi’nin yükselişine katkı sağlayan tüm çalışanlarımızı kutluyor, daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.