Son Mühür- İzmir futbolunun kilomtre taşlarından biri olan Göztepe, efsanesi Adnan Süvari'nn adını taşıyan Süper Lig'e bu yıl taraftarlarının yüzünü henüz güldüremiş olsa da, şanlı tarihi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da yakından biliniyor.

Alanya deplasmanında 2-1 öne geçmesine rağmen 2-2'lik skorla bir puana razı olan Göztepe puanını ikiye çıkartmasına rağmen Süper Kig'in son sırasında yer almaktan kurtulamadı.



Sarı kırmızılı ekip ligin ilk beş haftasında henüz galibiyetle tanışabilmiş değil.

Geçtiğimiz sezonun lige damga vuran ekipleri arasında yer alan Göztepe henüz ligde taraftarlarını sevindirecek performans gösteremiş olsa da, 1969 yılından kalan arşiv görüntüleri, sarı kırmızılı camia açısından yüzleri güldüren bir gelişme oldu.

Galler'in arşivinden çıktı...



Bir sosyal medya kullanıcısının, Galler'in Aberystwyth Üniversitesi aracılığıyla HTV Wales arşvinden bulduğu görüntüler,

''Beklemediğim bir şey buldum: Göztepe tarihi için sessiz bir mücevher. Kasım 1969, Galler. HTV haber filmi sessiz, siyah beyaz, Türk ekibinin Cardiff'te antrenman yapması, sonra Barry plajında Cardiff City adamlarıyla buluşması: Denizde taş sektirtme, Water’s Edge Hotel'e yürüyüş. Maç görüntüsü yok. Sadece gezi. Bazen o gerçek arşiv oluyor'' sözleriyle bir anda gündem oldu.



Cardiff sonrası Roma...



Adnan Süvari önderliğinde Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Göztepe 1969–70 UEFA Kupa Galipleri Kupası 2. turunda Galler'in Cardiff takımıyla eşlemişti.



İlk maçı İzmir'de 3-0 kazanan sarı kırmızılı ekip, Galler arşivinden görüntüleri ortaya çıkan deplasmanda Cardiff'e 1-0 yenilmesine rağmen tur atlayarak son 16'ya kalmayı başarmıştı.

Bir sonraki turda İtalya'nın güçlü ekibi Roma'yla karşılaşan Göztepe rakibine boyun eğmiş ancak bir önceki yıl Fuar Şehirleri Kupası yarı finalinin ardından üst üste iki yıl Türk futbolunu Avrupa'da başarıyla temsil etmeyi başarmıştı.