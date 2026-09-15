Son Mühür- Haftanın ortasına yaklaşırken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 7 ilçe 13 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 1 ila 4 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Beydağ

Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 10.49 ile 12.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak. Kesintinin nedeni ana boru arızası olarak açıklandı.

Bornova

Kızılay Mahallesi’nde saat 09.20 ile 10.20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacak. Kesintinin, 475 Sokak’taki branşman arızası nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Foça

Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 09.28 ile 11.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak. Ana boru arızası nedeniyle yapılacak kesintiden Donatkent’in üst kısımlarının tamamı etkilenecek.

Karabağlar

Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar ve Üçkuyular mahallelerinde saat 09.55 ile 11.55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak. Kesintinin 47/21 Sokak No:3 önündeki ana boru arızası nedeniyle olduğu bildirildi.

Kemalpaşa

Örnekköy Mahallesi’nde saat 09.21 ile 10.21 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacak. Ana boru arızası nedeniyle pompanın kapatıldığı ve bu nedenle bölgede su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Seferihisar

Atatürk Mahallesi’nde saat 09.21 ile 11.21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak. Kesintiden 5655 Sokak ve çevresi etkilenecek.

Urla

İçmeler Mahallesi’nde saat 09.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacak. Kesintinin nedeni ana boru arızası.

Kalabak Mahallesi’nde ise saat 09.05 ile 13.05 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacak. Kesintinin ana boru çalışması nedeniyle yapılacağı açıklandı.