Son Mühür/ Hüseyin Demir Atletik performans alanında Türkiye’de öncü kişilerden olan Ozan Şirikçi, 2010 Basketbol Dünya şampiyonasında milli takımımızı çalıştırdı. Üst üste iki sezon EuroLeague şampiyonu olan Anadolu Efes’te atletik performans antrenörlüğü yapan Şirikçi, çalışmalarına PAC Personal Training Spor olarak devam ediyor. Aynı zamanda TBF Eğitim Faaliyetlerinde eğitmen olarak ders veren deneyimli antrenör Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Gazetemize açıklamalarda bulunan Şirikçi; atletik performansın ülkemizdeki gelişimini, antrenman planlamasının önemini vurguladı.

“Basketbol fiziksel bir spor”

Basketbolun temasa dayalı fiziksel bir spor olduğunu belirten Atletik performans antrenörü Ozan Şirikçi, “Atletik performans, basketbolun tamamlayıcı unsurlarından biri. Sonuçta bu unsuru da takımın çalışma sistemi içerisine dâhil etmek gerekiyor. Atletik performans, ülkemizde geçmişte bugünkü kadar gelişmiş değildi. Ancak son 20 yılda oldukça ilerledi. Biz yaklaşık 20 yıl önce de bunun öneminin farkındaydık. Basketbol fiziksel bir spor; temas, sıçrama, yön değiştirme, çabukluk, reaksiyon ve algı gibi birçok fiziksel özelliği beraberinde getiriyor” diye konuştu.

“Antrenörler kendi vizyonlarını geliştirmeli”

Atletik performans antrenörü Ozan Şirikçi “Dolayısıyla bu özelliklerin ayrı ayrı, özellikle altyapılardan başlanarak çalıştırılması ve geliştirilmesi gerekiyor. Bir oyuncunun basketbol becerilerinin çok iyi olması, gelişim çağını tamamladıktan sonra mutlaka çok iyi bir oyuncu olacağını göstermiyor. Fiziksel parametrelerin de takip edilmesi; kuvvet, dayanıklılık ve basketbola özgü tüm performans unsurlarının ayrı ayrı geliştirilmesi gerekiyor. Bu noktada antrenörlerin kendi vizyonlarını geliştirmeleri, bu programların yararını gözlemlemeleri ve bu konuda çalışmalar yapmaları gerektiğini anlattık. Takıma bir kondisyoner ya da performans koçu dâhil ettiğinizde, o kişinin işini doğru yapıp yapmadığını bilmeniz gerekir” şeklinde konuştu.

“Bu alan çok büyük bir bilim dalı”

Atletik performans antrenörü Ozan Şirikçi, “Bu alan çok büyük bir bilim dalı. Dünyada da oldukça gelişmiş durumda. İnsanlar olimpiyatlarda saniyenin çok küçük bir bölümünde rekor kırabilmek ya da bir sporcuyu sahada bir dakika daha fazla tutabilmek için arka planda büyük emek harcıyor. Amerika’da, Avrupa’da ve birçok profesyonel ligde bu alanda kadrolar var” dedi.

“Atletik performans antrenörlerin önemi arttı”

Son 20 yıl içerisinde atletik performans antrenörlerinin öneminin arttığını belirten Ozan Şirikçi, “Kondisyoner olarak adlandırılıyorlar; ancak atletik performans antrenörlerin önemi son 20 yıl içerisinde giderek arttı. Biz bu işe başladığımız ve kendimizi yetiştirdiğimiz dönemlerde sosyal medya yoktu. Bugün ise sosyal medya ve yapay zekâ sayesinde bu alanda kendini geliştirmek çok daha kolay. Ancak aynı zamanda oldukça kirli bir piyasa da var. Sosyal medyada gördüğümüz her zor hareketi ya da her basketbol programını doğrudan alıp uygulayamayız. Sonuçta bu bir bilim dalı. Programları oluştururken biyomekanik, fizyoloji, anatomi ve antrenman bilimi gibi birçok pozitif bilim alanını bilmek, bunlar üzerine çalışmak ve programları bu temeller üzerine inşa etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Atletik performans ülkemizde gelişti”

Atletik performansın ülkemizdeki gelişimini vurgulayan Ozan Şirikçi, “Genç antrenörlerin yaptığı hatalardan biri, gördükleri bir şeyi hemen alıp uygulamaya çalışmaları. Bu nedenle genç antrenörlerin, atletik performansın bir bilim olduğunu kabul ederek konuyu daha derinlemesine araştırmaları gerekiyor. Atletik performans ülkemizde de dünyada da gelişti. Ancak hâlâ kolay bir alan değil. Bu nedenle üzerinde çok iyi çalışılması gereken bir branş olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Altyapılarda teknik çalışmaların önemi”

Altyapılarda antrenman programlarının önemine dikkat çeken antrenör Ozan Şirikçi, “Altyapılarda takımın, yaş grubunun, cinsiyetin, performans düzeyinin ve sporcuların fiziksel özelliklerinin durumuna göre bir yüklenme programı hazırlamak şart. Çocukları sezon dışı dönemde hazırlayacağız diye 10 veya 12 yaşındaki sporculara sprint antrenmanları yaptırmak doğru değil. Bu çocuklar henüz düzgün basamıyor veya düzgün koşamıyor olabilir. Mekanik açıdan kendilerini yeterince geliştirmiş değiller. Bu nedenle altyapılarda teknik çalışmaların çok önemli olması gerekiyor” diye konuştu.

“Yaz dönemlerini kaçırmamak gerekiyor”

Okuldan önce yaz dönemlerinde yapılan antrenmanların önemine değinen atletik performans antrenörü Ozan Şirikçi, “Ne kadar iyi bir sezon dışı dönem geçirilirse sezon da o kadar iyi geçer. Sezon dışı dönem, özellikle genç oyuncuların kendilerini bir sonraki sezona hazırladıkları, daha büyük hedefler belirledikleri ve varsa sakatlıklarını giderip toparlandıkları çok önemli bir süreçtir. Bu dönem, basketbol gelişimi açısından da büyük önem taşır. Dolayısıyla altın değerindeki yaz dönemlerini kaçırmamak gerekiyor. Bu süreç; antrenörler, aileler ve çocukların gelişimi açısından dikkatle değerlendirilmelidir” diye sözlerini sonlandırdı.