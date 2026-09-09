Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti'de devam eden olağan kongre takviminde kritik bir revizyona gidildi. Genel Merkez tarafından alınan kararla sürecin hukuki zeminini sağlamlaştırmak amacıyla delege seçimleri öne çekildi. Daha önce açıklanan takvime göre 12 Eylül'de yapılması planlanan ancak 26-27 Eylül'e ertelenen ön seçimden çıkacak başkan adayı delege listelerini hazırlayacak ve kongreye tek aday olarak girecekti. Yapılan son güncellemeyle birlikte plan değişti. Pazar günü İzmir'in 30 ilçesinde kurulacak sandıklarda üyeler oy kullanacak ve delege seçimlerinin bir günde tamamlanması bekleniyor.

İzmir genelindeki ilçelerde ön seçim heyecanı yaşanacak olsa da tüzük engeline takılan bazı ilçelerde sandık kurulamayacak. Parti tüzüğü gereğince kongrelerde oy kullanabilmek için son üyelik tarihi olan 26 Ağustos itibariyle üye sayısı 400'ün altında kalan ilçeler ön seçim gerçekleştiremeyecek. İzmir'de 2 ilçenin ön seçimde saf dışı kalacağı öğrenildi. 2 ilçe arasında Kiraz ve Beydağ'ın olduğu öğrenildi.

Kiraz'dan açıklama, üye sayısı 240'ta kaldı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan YENİ Parti Kiraz İlçe Başkanı Mehmet Orhan, ilçedeki üye sayısının 240 civarında kaldığını bu nedenle tüzük maddesi uyarınca Kiraz'da ön seçim sürecinin işletilemeyeceğini açıkladı.