Son Mühür - İnternet güvenliğiyle ilgili açıklamalar devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yasal olmayan VPN kullanımı hakkında dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Bakan, milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiren bu durumu, telefonlarda bilgi hırsızlığı ve kişisel veri kaybı açısından en riskli alanlardan biri olarak nitelendirdi.

Bakan Uraloğlu, özellikle gençler ve teknoloji meraklılarının sıkça kullandığı yasal olmayan VPN uygulamalarına karşı net bir tutum sergiledi. Uraloğlu, bu uygulamaların sağladığı geçici kolaylıkların aksine, kişisel veriler için kalıcı ve ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yasal olmayan VPN'lerin kullanımını biz asla tavsiye etmiyoruz. Çünkü veri sızıntılarının olduğu yerler burasıdır. Lütfen kimse kullanmasın. Ben sizlerin aracılığıyla özellikle bunu duyurmak istiyorum"

VPN tehlikesi