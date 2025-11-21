Son Mühür - İnternet güvenliğiyle ilgili açıklamalar devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yasal olmayan VPN kullanımı hakkında dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Bakan, milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiren bu durumu, telefonlarda bilgi hırsızlığı ve kişisel veri kaybı açısından en riskli alanlardan biri olarak nitelendirdi.
''Ciddi tehditler oluşturuyor''
Bakan Uraloğlu, özellikle gençler ve teknoloji meraklılarının sıkça kullandığı yasal olmayan VPN uygulamalarına karşı net bir tutum sergiledi. Uraloğlu, bu uygulamaların sağladığı geçici kolaylıkların aksine, kişisel veriler için kalıcı ve ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.
Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yasal olmayan VPN'lerin kullanımını biz asla tavsiye etmiyoruz. Çünkü veri sızıntılarının olduğu yerler burasıdır. Lütfen kimse kullanmasın. Ben sizlerin aracılığıyla özellikle bunu duyurmak istiyorum"
VPN tehlikesi
Uzmanlar, özellikle “ücretsiz” olarak sunulan ve genellikle yasal denetimden geçmeyen VPN hizmetlerinin, kullanıcıların internet trafiğini üçüncü kişilere satma, reklam amaçlı izleme yapma veya daha da önemlisi hassas kişisel ve finansal verilere erişme riski taşıdığı konusunda defalarca uyarıda bulunuyor. Bu tür yasa dışı veya şüpheli uygulamalar kullanıldığında, kullanıcıların bankacılık işlemleri, e-posta trafiği ve sosyal medya şifreleri gibi kritik bilgilerinin ele geçirilme olasılığı yüksek olarak değerlendiriliyor.