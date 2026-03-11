Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak ve tüketicinin satın aldığı ürünün üretim sürecini daha şeffaf şekilde takip edebilmesini sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

“Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ (2026/11)” kapsamında artık her gıda ürününün üzerinde üretim serisini gösteren özel bir işaret veya numara bulunması zorunlu olacak.

Yeni düzenleme ile birlikte gıda ürünlerinin üretim sürecinin izlenmesi kolaylaşırken, olası zehirlenme ya da kusurlu ürün durumlarında kaynağa daha hızlı ulaşılması hedefleniyor.

Parti numarası olmayan ürünler satışa sunulamayacak

Yürürlüğe giren tebliğe göre üretim serisini belirten işaret, sembol, harf ya da numara taşımayan gıda ürünleri artık piyasaya arz edilemeyecek.

Ambalajlı ürünlerin üzerinde ürünün hangi üretim partisinde hazırlandığını gösteren bir tanımlama bulunması zorunlu hale getirildi.

Ancak bazı durumlar için istisnalar da getirildi. Tarımsal ürünlerin hazırlama veya paketleme tesislerine sevk edildiği süreçlerde, üretici birliklerine gönderilen ham maddelerde ve doğrudan işleme tesislerine gidecek ürünlerde bu zorunluluk uygulanmayacak.

Öte yandan tüketicinin anlık talebi üzerine paketlenen ürünler ile yüzeyi 10 santimetrekareden küçük ambalajlar da uygulamanın dışında tutuldu.

Porsiyonluk dondurma ve buz ürünlerinde ise parti numarasının yalnızca ana ambalaj üzerinde bulunması yeterli sayılacak.

Etiketlerde “P” ve “L” işareti kullanılabilecek

Yeni düzenleme kapsamında üreticilerin her üretim serisi için ayrı bir tanımlama numarası oluşturması gerekecek.

Eğer bu numara etiket üzerindeki diğer bilgilerle karışma ihtimali taşıyorsa, numaranın başına “P” (Parti) veya “L” (Lot) harfi eklenmesi zorunlu olacak.

Ambalajlı ürünlerde bu bilgilerin doğrudan ambalaj üzerinde, okunabilir ve silinmez şekilde yer alması gerekecek. Ambalajsız ürünlerde ise parti bilgisi ürünün bulunduğu kap üzerinde veya ticari belgelerde gösterilecek.

Bununla birlikte bir gıda ürününün son tüketim tarihi gün ve ay olarak açık şekilde belirtilmişse, bu tarih aynı zamanda parti numarası yerine kullanılabilecek.

AB mevzuatına uyum sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında yürürlüğe konuldu. Düzenleme, yalnızca Türkiye’de üretilen ürünleri değil, ithal edilen gıda ürünlerini de kapsayacak.

Yeni kurallara göre gıda işletmecileri kullandıkları parti numaralarına ilişkin tüm kayıtları tutmak ve denetim sırasında bakanlık yetkililerine sunmak zorunda olacak.

İşletmelere yıl sonuna kadar süre tanındı

Bakanlık, yeni uygulamaya uyum sağlanabilmesi için işletmelere geçiş süresi de tanıdı. Mevcut stokların ve etiketlerin düzenlenmesi amacıyla gıda işletmecilerine 31 Aralık tarihine kadar süre verildi.

Belirlenen tarihten sonra parti numarası bulunmayan veya kurallara uygun olmayan ürünlerin raflardan toplatılacağı ve ilgili işletmelere idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.