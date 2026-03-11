Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ta meydana gelen depreme ilişkin verileri paylaştı. Kurumun açıklamasına göre deprem, bugün saat 13.58’de Göksun ilçesinde kaydedildi.

Depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü

AFAD’ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssünün Göksun olduğu belirtildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Verilere göre sarsıntının koordinatları 38.00333 kuzey enlemi ve 36.36778 doğu boylamı olarak açıklandı.

AFAD verileri paylaştı

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre deprem, bugün (11 Mart 2026) saat 13.58.11’de kaydedildi. İlk belirlemelere ilişkin kurum tarafından paylaşılan teknik veriler şöyle:

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih: 11 Mart 2026

Saat: 13:58:11 (TSİ)

Enlem: 38.00333 N

Boylam: 36.36778 E

Derinlik: 7 km