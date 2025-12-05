Son Mühür- Diyarbakır Adliyesi’nde görevli zabıt kâtibi M.Y.’nin mesai saatleri dışında yanında taşıdığı anahtarla adlî emanet deposuna girdiği tespit edildi. Yapılan incelemede, depoda bulunan 793 adet kalaşnikof mermisini aldığı belirlendi.

Mermileri parça parça sattığı ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre M.Y.’nin mermileri bulduğu müşteriye belirli aralıklarla sattığı anlaşıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın teknik takip ve dinleme çalışmaları sonrası delillere ulaşıldı.

Kamera görüntüleriyle suç tespit edildi

Teknik takibin ardından güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı ve M.Y.’nin depo giriş-çıkış anları kayıt altına alındı. Gözaltına alınan zabıt katibi, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sayımlar genişletildi, soruşturma sürüyor

Başsavcılığın talimatıyla emanet deposunda kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Depodaki diğer malzemelerin de sayıldığı, başka kayıp olup olmadığının belirlenmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğü aktarıldı.

Adalet Bakanlığı 81 ilde sayım talimatı verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talimatıyla Türkiye genelindeki tüm adliyelerin emanet depolarında eş zamanlı sayım yapılacağı bildirildi. Bakanlık müfettişleri görevlendirilerek incelemeler başlatıldı.

Daha önceki skandallar gündemdeki yerini koruyor

Diyarbakır’daki olay, İstanbul’da kısa süre önce meydana gelen büyük çaplı hırsızlıkların ardından yaşandı. Büyükçekmece Adliyesi’nin emanet kasasından yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı, Adalar Adliyesi’nde ise adli emanette bulunması gereken 12 silahın kaybolduğu ortaya çıkmıştı.