Son Mühür- Sağır, Buca Belediyesi’nin şeffaflıktan, ciddiyetten ve liyakattan uzak bir yönetim anlayışı sergilediğini savundu. Temel belediyecilik hizmetlerinin dahi aksadığını söyleyen Sağır, bu durumun ilçeyi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Kentsel dönüşüm çağrısı

Buca’nın uzun süredir CHP yönetiminde olduğuna dikkat çeken Sağır, ilçenin acilen dirençli bir kent kimliğine kavuşması gerektiğini ifade etti. “Buca’mızın kentsel anlamda dönüşüme tabi olmasını elbette istiyoruz” diyen Sağır, bu yönde yapılan planlamalara olumlu yaklaşmalarına rağmen mevcut yönetimin bu süreçleri hayata geçiremeyeceğini düşündüklerini belirtti.

“Takipçisi ve sorgulayıcısı olacağız”

Açıklamasında sürecin yakın takipçisi olacaklarını vurgulayan Sağır, kentsel dönüşüm ve temel hizmetler konusunda Buca Belediyesi’nin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini sorgulamaya devam edeceklerini söyledi.