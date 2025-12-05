Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) haber kanalını, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Akçay’ın sözlerini çarpıtarak Ankara halkını paniğe sevk etmekle suçladı. Yavaş, TRT Haber'in yayımladığı haberi "gazetecilik etiğini açıkça ihlal" eden bir "algı operasyonu" olarak nitelendirdi ve haberin derhal düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Gözdağı verilen cümle ve iddia edilen çarpıtma

Başkan Yavaş'ın açıklamasına göre, tartışma yaratan ifade ASKİ Genel Müdürü Memduh Akçay'ın teknik bir süreci anlatırken kullandığı şu cümle oldu: "Zaman zaman, özellikle az su tüketilen saatlerde suyu kontrollü şekilde vereceğiz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu cümlenin TRT Haber tarafından "Ankaralılar yine susuzluğa mahkum olacak" şeklinde sunularak bilinçli bir manipülasyona dönüştürüldüğünü iddia etti. ABB'ye göre, Genel Müdürün bahsettiği uygulama şudur:

"ASKİ’nin zaman zaman uyguladığı basınç yönetimi ve şebeke optimizasyonudur. Dünyada kuraklıkla mücadele eden tüm şehirlerde yapılan, tamamen teknik bir işlemdir."

Manipülasyon panik yarattı: Su tüketimi olağan dışı arttı

Mansur Yavaş, yapılan bu manipülatif yayının sadece kamuoyunu yanlış yönlendirmekle kalmadığını, aynı zamanda vatandaşları paniğe sürükleyerek su kullanımının olağan dışı artmasına neden olduğunu belirtti. Su gibi hayati bir konuda, özellikle tüm dünyanın küresel iklim kriziyle mücadele ettiği bir dönemde yapılan bu tür yayınların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

TRT'ye açık çağrı ve hukuki süreç başlatılıyor

Başkan Yavaş, açıklamasında TRT Haber'e yönelik üç net talepte bulundu:

Manipülatif haberin derhal düzeltilmesi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi.

Haberin orijinal kaynağı olan Anadolu Ajansı’nın kayıtlarının tamamının yayımlanması.

Ayrıca Yavaş, ABB olarak RTÜK’e başvuru sürecinin de dahil olduğu, "Dezenformasyonla Mücadele Kanunu" kapsamında tüm hukuki yolları kullanacaklarını da duyurdu.