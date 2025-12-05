Son Mühür - Geçtiğimiz temmuz ayında Sakaryaspor ile bir yıllık sözleşme imzalayan ve daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş formaları giymiş olan ünlü futbolcu Caner Erkin, bu sezon 3 kez kırmızı kart görerek toplam 13 maçlık men cezası aldı. Taraftarlar ise yaşanan duruma büyük tepki gösterdi.

Arkadaşına tokat attı

NTV’nin haberine göre Caner Erkin, Sakaryaspor formasıyla çıktığı ilk maçta kırmızı kart görerek 2 maç ceza almıştı. Lig’in 7. haftasında oynanan Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor karşılaşmasında takım arkadaşına tokat attığı için kırmızı kart gören Erkin, 6 maç men ve 134 bin lira para cezasına çarptırılmıştı. Cezasının tamamlanmasının ardından sahalara dönen Erkin, 15. haftada Sakaryaspor’un sahasında Ümraniyespor ile oynadığı maçta bir kez daha ceza aldı. Maçın 52. dakikasında hakeme yoğun itirazlarda bulunan futbolcu, sözleri sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Toplam 623 dakika sahada kalan Erkin, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 8. maçta üçüncü kırmızı kartını almış oldu. PFDK, bu olay nedeniyle Erkin’e 5 maç men ve 67 bin lira para cezası verdi.

Tepkiler çığ gibi

Sakaryaspor taraftarları, Caner Erkin’in kadro dışı bırakılmasını ve ara transfer döneminde takımdan gönderilmesini talep ediyor. Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atmasının ardından aldığı ceza ve kadro dışı bırakılma kararının ardından bir açıklama yapmıştı.