Son Mühür - Elektronik para şirketi PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri hakkında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Suç Gelirlerini Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları birlikte incelendi. Her iki kurumun değerlendirmelerine göre, yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde finansal sisteme sokulmuş ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmıştı.

Başsavcılık, elde edilen bulguların eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli göz önüne alındığında, bireysel bir faaliyetten ziyade örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Dosya kapsamındaki deliller birlikte değerlendirildiğinde, şirket bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici ve operasyonel düzeyde görev yapan 7 üye olmak üzere hiyerarşik bir suç örgütü yapısı oluşturulduğu tespit edildi. Yapılan analizlerde çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal işlem saptandı.

Buna istinaden İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi; 11 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerde arama ile el koyma tedbirleri uygulandı.

Soruşturmanın selameti ve delillerin korunması amacıyla, şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.