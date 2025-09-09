CHP’nin 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul Taksim’deki program bugün gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, saat 14.00'te Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenecek olan çelenk törenine katılacak. Kutlamalar, partinin tarihi ve kurucu değerlerine vurgu yapılarak organize ediliyor ve İstanbul il örgütü ile partinin üst düzey yöneticileri de hazır bulunacak.

Kimdir: Taksim’deki Kuruluş Günü Etkinliği

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül günü Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir tören düzenliyor. Etkinlik saat 14.00’te başlayacak; anıta çelenk sunulacak, partinin demokratik ve toplumsal değerlere bağlılığı vurgulanacak. İstanbul’da sembolik öneme sahip bu program, hem partililer hem de vatandaşlara açık olarak gerçekleştirilecek. CHP il teşkilatı, toplumsal dayanışma mesajını öne çıkarmak için geniş katılım sağlamaya odaklandı.

Özgür Özel Ne Zaman Gelecek?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Taksim’deki kutlamalara bugün saat 14.00'te katılması bekleniyor. Kutlama töreninin ardından Özel, programına Ankara’daki Parti Meclisi toplantısıyla devam edecek. İstanbul'da kısa bir süre kalacak olan Özel, törende partililerle buluşup anıt önünde sembolik bir buluşmayla Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmişine ve gelecek vizyonuna dair konuşma yapacak. Genel merkez ve Parti Meclisi toplantısı nedeniyle, Taksim’deki programda yer aldıktan hemen sonra Ankara’ya dönecek.

CHP Taksim Programı ve Güncel Detaylar

Program akışı şu şekilde planlandı:

14.00: Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde çelenk töreni ve sembolik buluşma

Katılım: İstanbul il yönetimi, milletvekilleri, parti üyeleri ve yurttaşlar

Etkinlikte, partinin tarihi ve demokrasi mücadelesi öne çıkarılacak, toplumsal birlik mesajları paylaşılacak

Özgür Özel’in katılımı ve kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk’e vurgular bekleniyor. Ayrıca Özel'in CHP İstanbul il yönetimine kayyum atanması hakkında açıklama yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Taksim’deki program gün boyunca kutlamalar ve anma konuşmalarıyla sürdürülecek; CHP’nin kuruluş mirasına sahip çıkma mesajı kamuoyuyla paylaşılacak.