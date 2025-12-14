Sosyal medyada yaygınlaşan kısa videolar, dikkat ve motivasyon kaybına yol açtığını belirten uzmanlar, kısa video bağımlılığının günlük yaşamı olumsuz etkilediğini vurguluyor. Uzmanlar, teknoloji ve internetin hızla gelişmesiyle birlikte iletişim ve eğlence alışkanlıkları da değişirken, sosyal medyada kısa videolara olan ilginin olağanüstü artışı konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, "kısa video bağımlılığı" olarak tanımlanan bu durumun, dopamin salınımını bozarak dikkat dağınıklığı, motivasyon kaybı, stres, depresyon ve uyku bozuklukları gibi birçok psikolojik ve toplumsal soruna yol açtığını belirtiyor.

"Kısa video bağımlılığı kavramı ortaya çıktı"

Teknoloji ve internetin hızlı gelişimine paralel olarak insanlarda iletişim ve eğlence tercihlerinde de değişiklikler meydana geldiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Yaşar Karataş, "Özellikle sosyal medyada günümüzde kısa videoların tercihi özellikle çok fazla arttı. Sosyal medyada izlediğimiz bu kısa videoların olağanüstü yüksek derecede artmasından dolayı da kısa video bağımlılığı kavramı ortaya çıktı.

Kısa video bağımlılığı, video izleme isteğinin ertelenememesi, sürekli video izleme isteği, bunun yanında sürekli video izlemekten dolayı da kaynaklanan günlük yaşam aktivitelerinin de ötelenerek geriye ertelenmesi olarak tanımlayabiliriz. Kısa video bağımlılığı insan beyninde birçok biyokimyasal değişikliklere yol açarak psikolojik, fizyolojik, organik ve insan yaşamında toplumsal problemlere neden olmaya başlamıştır." diye konuştu.