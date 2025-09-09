Gülden Özel, Türk televizyonculuğunun en deneyimli ve sevilen spikerlerinden biri olarak tanındı. TRT ekranlarında uzun yıllar haber spikerliği ve program sunuculuğu yapan Özel, diksiyonu ve etkili anlatımıyla meslektaşları ve izleyicileri arasında özel bir yere sahipti. Özellikle Akşama Doğru, Gide Gide GAP, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası gibi programlarda ekran yüzü olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Özel, güçlü hitabetiyle kamuoyunun güvenini kazandı.

Kimdir: Gülden Özel’in Hayatı ve Kariyeri

Gülden Özel, 1967 yılında Antakya’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1988 yılında mezun olarak akademik hayatını tamamladı. Eğitimi sonrası 1988’de TRT’nin açtığı spikerlik sınavını kazandı ve Ankara Radyosu’nda göreve başladı. Kısa sürede TRT Ankara Televizyonu’na geçiş yaptı, Akşama Doğru, Gide Gide GAP, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası gibi birçok sevilen programın sunucusu oldu. 1997-2012 yılları arasında TRT’nin ana haber bültenlerinde spikerlik yaptı. Sadece televizyonculukla değil, diksiyon ve etkili konuşma eğitmeni olarak da pek çok projede yer aldı. Kamu personeline ve öğrencilere yönelik seminerler verdi. Hem mesleki başarıları hem de kişisel duruşuyla medya sektöründe önemli bir iz bıraktı.

Nereli, Kaç Yaşında?

Gülden Özel, Antakya doğumlu olup ailesiyle birlikte Ankara’da yaşamını sürdürdü. Doğum yılı 1967 olan deneyimli spiker, 58 yaşındayken hayata veda etti. Evli ve bir çocuk annesi olan Özel, TRT Spor yorumcusu ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Lütfü Özel ile evliydi. Bu evlilikten Hasan adında bir oğlu dünyaya geldi.

Gülden Özel Neden Öldü?

TRT’nin usta spikeri Gülden Özel, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Hastalığına rağmen çalışmalarına ara ara devam etti, ekranlardan ve izleyicilerinden hiç kopmadı. Ancak tedaviye rağmen sağlık durumu ağırlaşınca, 8 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Ölümü, medya camiasında ve izleyicileri arasında büyük üzüntü yarattı. Sevenleri tarafından ekranlardaki pozitif enerjisi ve mücadeleci ruhu ile anıldı. Cenazesi, ailesi ve yöneticileri tarafından Ankara’da Kocatepe Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı