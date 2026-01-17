Galatasaray'ın evinde Gaziantep FK ile berabere kalması sonrası basın toplantısında konuşan Okan Buruk, rakibin katı savunması karşısında etkili olamadıklarını belirtti. "Burayı kaliteli oyuncularla açmanız gerekiyor. Ceza sahası içerisindeki oyuncu sayımız ilk yarı özellikle çok azdı. Daha çok üretebilirdik. Üretmekte zorlanduk" dedi.

Osimhen ne zaman dönüyor?

Okan Buruk, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen'in takıma katılış tarihini açıkladı. "Bugün özellikle biz de onunla konuşmuştuk. Son maçta çıkarken ayağında ağrısı vardı. Üçüncülük maçında oynamayacağını söylemişti. Pazartesi gününkü antrenmanda bizimle olacak" diyerek Nijeryalı golcünün dönüşü için tarih verdi.

Osimhen'in pazartesi günü İstanbul'a dönerek antrenmanlara başlaması bekleniyor. Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyip giymeyeceği ise merak konusu.

Hakem eleştirisi geldi!

Okan Buruk, maçta hakemin performansını da eleştirdi. "Maç çok durdu. Oynanmadı maç zaten. Topun sahada kalma süresi çok düşüktü. Bizim hakemlerimiz oyunu durdurmayı seviyorlar. FIFA hakemimiz maalesef bugün oyunu oynatmama üzerine hareket etti" dedi.

Ancak Buruk, hakemi bahanesi olarak göstermedi. "Maçın buraya gitme sebebi hakemler değil. Biz gerekenleri yapamadık. Oyunun hızı da durunca gol atamamak stres yaratıyor" diyerek sorumluluğu üstlendi.

Transfer çalışmaları nasıl gidiyor?

Transfer döneminde çalışmaların sürdüğünü belirten Okan Buruk, "Kış transferinde oyuncu almak kolay olmuyor. Türkiye ligine oyuncu getirmek kolay değil. Genç oyuncular üzerinde ikna etmek için görüşmeler oluyor" dedi.

Buruk, yarın kulüp başkanı Dursun Özbek ile transfer konusunda geniş bir toplantı yapacaklarını açıkladı. "En hızlı şekilde transferlerimizi yetiştirmek istiyoruz. Ben de bir yandan maçlara hazırlanırken oyuncu izlemek zorundayım" diyerek sürecin detaylarını paylaştı.

Taraftardan özür diledi!

Okan Buruk, takımı desteklemeye gelen taraftarlara seslendi. "En büyük üzüntümüz taraftarlarımızın mutlu ayrılmaması. Onları mutlu gönderemediğimize üzülüyoruz. Daha iyisini yapacağız" dedi.

Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının final niteliğinde olduğunu vurgulayan Buruk, "Her şeyin farkındayım. Taraftarların bize güvenini boşa çıkarmamak için çalışacağız. Onları mutlu etmeye devam edeceğiz" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.