Okan Buruk, Singo'nun Gaziantep FK maçında forma giyemeyeceğini ancak önümüzdeki maçlarda takıma katılabileceğini söyledi. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen oyuncuların durumu da gündemde yer aldı.

"Doktor raporuna göre dikkatli gidiyoruz"

Okan Buruk, maç öncesi basın toplantısında Singo'nun sakatlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör, "Afrika Kupası'ndan iki oyuncumuz dönecek. Singo bugün yok. Bir sonraki maça yetiştirebilecek miyiz, Karagümrük maçına mı dönecek bakacağız. Doktor raporuna göre dikkatli gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Buruk, Singo'nun sağlık durumuna göre kademeli bir dönüş planı yapıldığını vurgulayarak oyuncunun sakatlık sürecinin dikkatlice takip edildiğini belirtti.

Sara'nın durumu da belirsiz

Okan Buruk açıklamasında Victor Nelsson'un yanı sıra Sara'nın durumundan da bahsetti. "Sara'nın da ağrı eşiğine göre bakacağız, hızlı dönebilir" diyen teknik adam, Nijeryalı oyuncunun durumunun maç gününe kadar netleşeceğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımda Arda Güler'in sakatlığı ve Lucas Torreira'nın cezalı olması nedeniyle kadroda değişiklikler yapılacak.

Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Okan Buruk, Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye karşı sergilenen oyundan memnun olmadığını da sözlerine ekledi. "Kısa bir ara verdik. Dinlenme şansımız oldu. Süper Kupa yarı finaliyle başladık. Fenerbahçe maçında istediğimiz oyun ve mücadele yoktu. Skordan çok buna üzüldük" diyen Buruk, Gaziantep FK karşısında farklı bir performans sergileyeceklerini vurguladı.

Galatasaray, ligde 43 puanla lider durumda. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK galibiyetinin ardından çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile önemli bir mücadeleye çıkacak.