İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos tarihinde düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un denizde kaybolması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 81 ülkeden yaklaşık 2 bin 820 sporcunun katıldığı etkinlik, Beykoz Kanlıca’dan başlayıp Kuruçeşme’de sona erdi. Ancak 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Svechnikov’un bitiş noktasına ulaşmadığı tespit edildi. Olayın ardından polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp yüzücüyü bulmak için geniş çaplı arama çalışmalarına başladı.

Yarış sırasında kaybolma olayı

Yarış, 6.5 kilometrelik Kanlıca-Kuruçeşme parkurunda sabah saatlerinde gerçekleşti. Organizasyonun tamamlanmasının ardından yapılan kontrollerde, yüzücülerin ayaklarına takılı çipler ve güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. İncelemeler, Svechnikov’un yarışa başlangıç noktasından katıldığını, ancak bitiş noktasında karaya çıkmadığını ortaya koydu. Yaklaşık 3 bin yarışmacı arasında yalnızca Svechnikov’un eksik olduğu fark edilince, durum hemen yetkililere bildirildi. İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Boğaz’da arama çalışmalarına derhal başladı.

Nikolai Svechnikov kimdir?

Nikolai Svechnikov, Rusya Federasyonu’ndan yarışa katılmak için 23 Ağustos’ta İstanbul’a geldi ve Beyoğlu’nda bir otele yerleşti. Açık su yüzme branşında deneyimli bir sporcu olduğu bilinen Svechnikov’un, uluslararası arenada çeşitli yarışlara katıldığı belirtiliyor. Ancak sporcunun geçmiş başarıları ve madalyaları hakkında detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Profesyonel yüzme antrenörü olarak çalışan Svechnikov, Boğaz’ın zorlu akıntılarına karşı mücadele etmek için bu prestijli organizasyonda yer aldı.

Arama çalışmaları devam ediyor

Olayın bildirilmesinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri, bot ve teknelerle İstanbul Boğazı boyunca tarama faaliyetlerine başladı. Polis ekipleri de kıyı bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor. Şu ana kadar Svechnikov’a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolma olayıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Yetkililer, arama çalışmalarının titizlikle devam ettiğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.