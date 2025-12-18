Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan ancak uzun süredir kullanılmayan atıl taşınmazları toplum yararına değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Karşıyaka Girne Bulvarı üzerinde yer alan üç daire, kapsamlı bir renovasyon sürecinin ardından modern birer sağlık merkezine dönüştürüldü. Kentin sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda yeniden yapılandırılan bu merkez, İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezi (İZSEM) çatısı altında; diyabet, otizm ve psikolojik destek alanlarında uzmanlaşmış bir hizmet noktası olarak kısa süre içinde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Modernizasyon çalışmalarıyla mekanlar baştan aşağı yenilendi

Belediyenin Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde, Belde Apartmanı’nın zemin katındaki daireler modern tıp standartlarına uygun hale getirildi. Proje dahilinde mevcut yapıların iç mekanlarındaki yıpranmış zeminler sökülerek yüksek kaliteli parke ve seramiklerle değiştirilirken; tavan, duvar ve ıslak hacimler de baştan sona revize edildi. Yapının güvenliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla elektrik ve mekanik tesisat sistemleri en güncel teknolojilerle yenilenerek, merkezin fiziksel altyapısı geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güçlendirildi.

Sosyal yaşam alanı ve çocuk odaklı bahçe düzenlemesi

Merkezin sadece iç mekanları değil, çevresi de bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın desteğiyle yürütülen peyzaj çalışmaları kapsamında, bahçe zemini yenilenerek çocuklar için güvenli ve eğlenceli oyun grupları kuruldu. Ailelerin ve kullanıcıların sosyal etkileşim kurabileceği açık alanlara yerleştirilen piknik masaları ve oturma grupları, merkezin sadece bir tedavi noktası değil, aynı zamanda bir esenlik durağı olmasını sağladı. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Şantiye Şefi Nihat Kurtar, ince işçiliklerin ve peyzaj detaylarının hızla ilerlediğini belirterek, merkezdeki son rötuşların ardından projenin kısa süre içinde vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

Diyabetle mücadelede rehberlik ve danışmanlık dönemi

Merkezin en kritik birimlerinden biri olan Diyabet Farkındalık Merkezi, hem teşhis konulmuş hastalar hem de risk altındaki bireyler için stratejik bir danışma noktası olacak. İZSEM Sorumlusu Halk Sağlığı Hekimi Dr. Hilal Sipahi, hastanelerdeki eğitim birimlerinin genellikle sadece tanılı hastalara odaklandığını, ancak Karşıyaka’daki bu yeni merkezin "diyabet öncesi" dönemdeki bireyleri de kapsayarak hastalığın gelişimini önleyici çalışmalar yürüteceğini vurguladı. Uzman diyetisyenler eşliğinde sağlıklı beslenme programlarının oluşturulacağı merkezde, bireylerin kendi sağlık süreçlerini yönetebilmeleri için gerekli olan teorik ve pratik tüm bilgiler tek bir çatı altında sunulacak.

Üç farklı uzmanlık bir arada: Otizm ve psikolojik destek

Yeni sağlık kampüsü, diyabetin yanı sıra toplumda giderek artan ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde tasarlandı. Otizm Etkinlik Merkezi ile özel çocukların sosyal yaşama katılımı desteklenirken, Psikolojik Destek Birimi aracılığıyla kentin ruh sağlığı haritasına önemli bir katkı sağlanacak. Uzman psikologların görev alacağı bu birimlerde, bireylerin yaşam kalitesini artıracak koruyucu ve rehberlik odaklı bir yaklaşım benimsenecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncü sağlık politikaları doğrultusunda şekillenen bu bütüncül model, birinci basamak sağlık hizmetlerindeki eksiklikleri gidererek İzmir’in her kesimine erişilebilir sağlık hizmeti ulaştırmayı hedefliyor.