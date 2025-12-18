Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en yoğun akslarından biri olan Mavişehir bölgesindeki ulaşım kördüğümünü kalıcı olarak çözecek dev bir projeyi hayata geçiriyor. Karşıyaka’nın trafik akışını kökten değiştirecek olan Şemikler Taşıt Üst Geçidi için tüm hazırlıklar tamamlanarak inşaat sürecine start verildi. Ahmet Kemal Baysak Bulvarı’nı doğrudan Anadolu Caddesi’ne entegre edecek olan bu stratejik hamle, sürücülere kesintisiz ve güvenli bir yolculuk deneyimi sunmayı vaat ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki araç yoğunluğunun yerini akıcı bir trafik sistemine bırakması hedefleniyor.

445 milyon liralık yatırımla Karşıyaka’nın iki yakası birleşiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kentin ulaşım altyapısını modernize etme vizyonu doğrultusunda şekillenen proje, yaklaşık 445 milyon liralık dev bir bütçeyle yürütülüyor. Kamulaştırma ve saha temizliği aşamalarının ardından yer teslimi yapılan çalışma, Karşıyaka Yalı Mahallesi ile Şemikler Mahallesi’ni demiryolu hattı üzerinden birbirine bağlayacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın titizlikle yürüttüğü bu yatırım, kentin kuzey aksındaki ulaşım alternatiflerini zenginleştirerek 2026 yılı sonuna kadar İzmirlilerin hizmetine sunulacak.

Mesafeler kısalıyor: 30 dakikalık yolculuklar 5 dakikaya iniyor

Projenin bölge halkı ve sürücüler için en somut avantajı, zamandan sağladığı muazzam tasarruf olacak. Halihazırda alışveriş merkezleri ve konut bloklarının yoğunluğu nedeniyle 5 kilometrelik bir güzergah üzerinden sağlanan Mavişehir-Anadolu Caddesi bağlantısı, üst geçit sayesinde sadece 1 kilometreye inecek. Özellikle mesai saatlerinde ve hafta sonlarında 30 dakikayı bulan seyahat süresinin 5 dakikaya düşürülmesi, yakıt tüketimini azaltırken İzmirlilere kıymetli dakikalarını geri kazandıracak. Bu kısalma, bölgedeki karbon ayak izinin düşürülmesine de dolaylı yoldan katkı sağlayacak.

Kentin ana arterlerindeki yük önemli ölçüde hafifleyecek

Şemikler Taşıt Üst Geçidi, yalnızca yerel ölçekte değil, kentin ana ulaşım omurgasında da bir rahatlama dalgası yaratacak. Cahar Dudayev Bulvarı’nın Anadolu Caddesi ile doğrudan bağlantısının kurulması, İzmir Çevreyolu’nun Karşıyaka çıkışlarındaki yığılmaları minimize edecek. Mavişehir, Bostanlı ve Karşıyaka batı çıkışları arasındaki araç sirkülasyonu dengelenecek, böylece Anadolu Caddesi üzerindeki trafik baskısı önemli ölçüde azalmış olacak. Bu entegrasyon, İzmir’in genel trafik haritasında nefes aldıracak bir koridor oluşturacak.

Modern mühendislik ve deprem güvenliği ön planda

Proje, sadece hız ve mesafe odaklı değil, aynı zamanda yüksek güvenlik standartlarına sahip bir mühendislik yapısı olarak dikkat çekiyor. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne tam uyumlu şekilde projelendirilen üst geçit, bölgenin zemin yapısı dikkate alınarak inşa ediliyor. Sıvılaşma riskine karşı 43 bin metre uzunluğunda derin karıştırma kolonu ve 5 bin 660 metrelik fore kazık uygulamalarıyla zemin sağlamlaştırılıyor. Toplam 1 kilometrelik proje sahasında yer alacak 8 açıklıklı çelik köprü, estetik çevre düzenlemeleri, geniş kaldırımlar ve yeni otopark alanlarıyla Karşıyaka’ya uzun yıllar hizmet verecek modern bir eser kazandırılacak.