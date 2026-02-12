Son Mühür / Erkan Doğan - İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinde seçim yarışı kızıştı. Bu hafta sonu gerçekleşecek seçimlerde mevcut yönetimin oluşturduğu Çağdaş İnşaat Mühendisleri grubu ile Bağımsız İnşaat Mühendisleri Grubu yarışacak.

Bağımsız Grup'tan inşaat mühendislerine sandık daveti

İzmir İnşaat Mühendisleri Odası'nın (İMO) seçimli 50. Genel Kurulu için adaylığını açıklayan Bağımsız İnşaat Mühendisleri Grubu, demokratik taleplerin yönetim ve karar süreçlerine ulaşması için inşaat mühendislerini yaklaşan seçimlerde oy kullanmaya davet etti. Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu’nun ardından listeleri ve hedefleri hakkında bir basın açıklamasında bulunan Bağımsız İnşaat Mühendisleri Grubu üyeleri, “15 Şubat 2026 Pazar günü Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek seçimlerde tüm meslektaşlarımızı yeni ve adaletli bir yönetim belirlenmesi için katkıda bulunmaya ve bu tarihi sorumluluğu üstlenmeye çağırıyoruz” dedi.

Çözüm için tek ses, tek yürek

İzmir İnşaat Mühendisleri Odası'nın (İMO) 15 bin civarında üyesi olmasına rağmen; seçimlere katılımın yüzde 10 civarına düşmesinin üyelerin yönetim ve odayla bağlarının iyice zayıfladığının açık bir kanıtı olduğuna dikkat çeken Bağımsız İnşaat Mühendisleri Grubu üyeleri şu ifadeleri kullandı: “Bu durum çoğunluğun talep ve düşüncelerinin temsil edilememesine yol açtığı gibi, gerçek sorunların da yeterince dile getirilmemesiyle sonuçlanmaktadır. Üye ve oda arasındaki bağın güçlendirilmesi, hem meslektaşlar, hem de sektör adına önem taşımaktadır. Üye aidiyetinin güçlendirilmesi, sorunların oda çatısı altında tek ses tek yürek olarak güçlü bir şekilde duyurulması ve çözüm önerilerinin geliştirileceğine olan inancın hızla tazelenmesini sağlayacaktır. Üyeler, katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışıyla gerçekçi, akılcı ve etkili adımlar atacak bir yönetime güven duyacaklar ve böyle bir yönetimi destekleyeceklerdir”

Bağımsız İnşaat Mühendisleri Grubu'nun Aday Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Asil Adaylar: Hasan Kudayyılmaz, Ecem Telbiş, Gökhan Çetin, Sabri Alan, Deniz Baran Çelik, Batuhan Tozburun, Hakan Dokumacı.

Yedek Adaylar: Esra Turan, Hasan Dur, Fatih Furkan Bayır, Halil Güllüoğlu, Yafes Koca , Burak Uysal, İlker Özyıldız.