Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Foça açıklarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik seferber oldu

İhbarın ardından olay yerine Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda bot yönlendirildi. Bölgede yürütülen çalışmalarda ekipler, 3 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Denizde mahsur kalan 33 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

4 kişi kayıp: Arama çalışmaları sürüyor

Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişi için geniş çaplı arama başlatıldı.

Çalışmaların Foça ile karşı kıyısındaki Karaburun ilçesi arasındaki deniz alanında hem havadan hem de denizden sürdürüldüğü bildirildi.

Bölgedeki çalışmalar devam ediyor

Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp kişilere ulaşmak için arama-kurtarma faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.