İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre’nin Cenevre kentinde perşembe günü ABD ile yapılacak dolaylı müzakereler öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin önceki turda varılan mutabakatlar temelinde yeniden başlayacağını belirten Arakçi, Tahran yönetiminin kısa sürede adil ve dengeli bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

“Müzakerelere kararlılıkla dönüyoruz”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, İran’ın diplomasiye öncelik verdiğini belirterek, Cenevre’de yapılacak görüşmelerin yeni bir fırsat sunduğunu ifade etti. Görüşmelerin, tarafların karşılıklı endişelerini giderecek ve ortak çıkarları gözeten bir çerçevede ilerleyebileceğini söyledi.

“İran nükleer silah geliştirmeyecek”

Tahran’ın nükleer programına ilişkin tutumunun açık olduğunu belirten Arakçi, İran’ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeyeceğini vurguladı. Bununla birlikte ülkesinin barışçıl nükleer teknolojiden yararlanma hakkından vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

İranlı yetkili, halkın enerji, sağlık ve bilim alanlarında nükleer teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanmasının egemen bir hak olduğunu belirtti.

“Tarihi bir anlaşma için fırsat var”

Arakçi, karşılıklı kaygıları ortadan kaldıran ve ortak çıkarları koruyan kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması için tarihi bir fırsat bulunduğunu söyledi. Diplomasiye öncelik verilmesi halinde anlaşmanın mümkün olduğunu vurgulayan Bakan, İran’ın egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını müzakere masasında da sürdüreceğini ifade etti.

Sorunların barışçıl çözümü vurgusu

İran’ın tüm görüş ayrılıklarının barışçıl yöntemlerle çözülmesini savunduğunu belirten Arakçi, diplomatik sürecin sürdürülmesi yönündeki çabaların devam edeceğini kaydetti.

Cenevre’de yapılacak dolaylı görüşmelerin, nükleer program ve yaptırımlar başta olmak üzere taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların çözümü açısından kritik bir aşama olması bekleniyor.