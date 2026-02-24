Eski Norveç Başbakanı ve Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland’ın, ABD’li finansçı Jeffrey Epstein ile ilişkileri nedeniyle yöneltilen yolsuzluk suçlamalarının ardından intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Norveç basınında yer alan haberlere göre Jagland hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Suçlamaların ardından hastaneye kaldırıldı

Norveç medyasına yansıyan bilgilere göre, Jagland hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamaların ardından eski başbakanın intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Olay sonrası sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Jagland’ın hayati tehlikesinin sürdüğü ifade ediliyor.

Polis mülklerinde arama yaptı

Yerel basın, Norveç polisinin soruşturma kapsamında Jagland’a ait Oslo ve Risør’deki konutlar dahil çeşitli mülklerde kapsamlı arama gerçekleştirdiğini yazdı. Aramaların, Jagland’a yöneltilen suçlamaların resmiyet kazanmasının ardından yapıldığı kaydedildi.

Dokunulmazlık kalktıktan sonra soruşturma derinleşti

İddialara göre Jagland hakkında yürütülen süreç, Avrupa Konseyi’ndeki dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından hız kazandı. Jagland, geçmişte Norveç başbakanlığı görevine ek olarak Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştü.

Avukatlarından açıklama: Suçlamaları reddediyor

Jagland’ın avukatları, müvekkillerinin cezai sorumluluğu kabul etmediğini belirterek suçlamaları reddetti. Savunma ekibi ayrıca Jagland’ın soruşturma sürecinde yetkililerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Epstein belgelerinde adının geçtiği iddiası

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein belgelerinde yer alan e-postalarda Jagland’ın adının geçtiği öne sürüldü. Söz konusu yazışmalarda Jagland’ın Epstein’a ait Paris, New York ve Palm Beach’teki konutları hem tek başına hem de ailesiyle ziyaret ettiğine dair iddiaların bulunduğu ileri sürülüyor.

Uluslararası kamuoyu gelişmeleri izliyor

Norveç siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Jagland hakkında ortaya atılan iddialar ve sağlık durumuna ilişkin gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Yetkililerden resmi ve kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor.