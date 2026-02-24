Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile iftar programına katılım gösterdi. Program sonrasında konuşan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"İstiklalimize yönelik her oyunu boşa çıkarmıştır!"

Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şu anda vatanımızın dört bir köşesinde, dağlarda, denizlerde ve yurt dışı misyonlarında görev yapan ve vatanı milleti için fedayı can eylemeyi cana minnet bilen güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Milletimizin dirliği aynı zamanda milletimizin birliğidir. Ucunda şahadet olsa bile birliğimizi ve dirliğimizi koruyan sizlersiniz. Türkiye, dünyada ve bölgesinde gıptayla izlenen istikrar, huzur ve güven adasına dönüştüyse bunda aslan payı sizlerindir. Emniyet güçlerimiz başka ülkelerle karşılaştırmayacak şekilde çetin mücadeleler vermiş, büyük sınavlardan başarıyla geçmiş, sayısız itibar suikastına rağmen devletimize yönelik her saldırıyı, istiklalimize yönelik her oyunu boşa çıkarmıştır. Hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelede destan yazan sizlersiniz. Organize suç örgütlerine nefes aldırmayan sizlersiniz. Zehir tacirlerine, çetelere, kendini devletten ve kanundan üstün gören küstah yapılara göz açtırmayan sizlersiniz. Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi, Türkiye’yi istikrarsızlığa sürüklemeyi hedefleyen kökü dışarıda kalkışmaları bertaraf eden sizlersiniz." dedi.

"Tepelerine binmeye devam edeceğiz!"

"Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizle gurur duyduğumu bilmenizi isterim. İnsanımız huzurunu kim bozarsa, devletimizin güvenliğine kim el uzatırsa, özgürlüklerimize ve demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz.

23 yıldır olduğu gibi bundan sonrada güvenlik birimlerimizin vazifelerini rahatça ifa edebilmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapacak, sizleri her açıdan desteklemeyi inşallah sürdüreceğiz. Biz tarih boyunca birilerinin gölgesinde kalmayı, birilerinin gölgesine sığınmayı zül addetmiş, hür olarak yaşamayı gölge olarak sadece ay-yıldızlı al bayrağın gölgesini biliriz.

86 milyon için en güvenli yer ay-yıldızlı al bayrağımızın huzur veren gölgesidir."

Terörsüz Türkiye açıklaması!

Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Erdoğan, "Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusu haline geliyor. Şimdi Terörsüz Türkiye süreci ile inşallah tüm bu başarıları bir adım ileri taşıyor, ülkemizin kazanç hanesine silinmeyecek bir şekilde yazdırıyoruz. Bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz. Küllerinden yeniden doğan bir millet olarak hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Anaların ağlamadığı, ocakların ateşlere düşmediği bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz.

Terörsüz Türkiye sürecinde varılan nokta sizlerin kahramanlığı, gazilerimizin cesareti ve kalbimizin en mutena köşesinde hatıralarını yaşattığımız aziz şehitlerimizin destansı direnişin eseridir. Kahramanlar yurdu yaşatmak için vardır." ifadelerini kullandı.