Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde yaptığı açıklamalarda ABD’nin İran politikası, nükleer program tartışmaları ve Washington–Tahran hattındaki gerilime ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Leavitt, ABD’nin 22 Haziran 2025’te düzenlediği Midnight Hammer Operasyonunun İran’ın nükleer altyapısını hedef aldığını belirterek operasyonun “son derece başarılı” olduğunu vurguladı.

Midnight Hammer Operasyonu vurgusu

Leavitt, söz konusu operasyonun İran’ın nükleer tesislerini tamamen yok ettiğini ifade ederek bunun stratejik bir başarı olduğunu söyledi. Ancak bu durumun İran’ın gelecekte yeniden nükleer program geliştirmeye çalışmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Washington yönetiminin İran’ın nükleer faaliyetlerini yakından izlemeye devam ettiğini vurgulayan Leavitt, ABD’nin güvenlik önceliklerinin değişmediğini dile getirdi.

“İran bir tehdit mi?” sorusuna yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı bir tehdit olarak görüp görmediğine ilişkin soruya Leavitt şu sözlerle karşılık verdi:

“İran ‘Amerika’ya ölüm’ sloganları atıyor; bunun bir tehdit olup olmadığını siz söyleyin.”

Bu ifadeler, ABD yönetiminin İran’ın söylemlerini ulusal güvenlik perspektifinden değerlendirmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Diplomasi öncelik, askeri seçenek masada

ABD–İran nükleer müzakerelerine de değinen Leavitt, Trump yönetiminin önceliğinin diplomasi olduğunu ancak askeri seçeneklerin dışlanmadığını belirtti.

Leavitt, “Trump’ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, daha önce de yaptığı gibi gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Washington’un diplomatik çözümü önceleyen ancak caydırıcılığı da koruyan yaklaşımını yansıtıyor.

Medyadaki iddialara sert tepki

Basında yer alan ABD–İran gerilimine ilişkin iddiaları da değerlendiren Leavitt, anonim kaynaklara dayandırılan haberleri eleştirdi.

Leavitt, Trump’ın İran’a yönelik olası adımlarını bildiğini iddia eden yorumlara tepki göstererek, bu tür spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini söyledi.

ABD–İran hattında gerilim gündemde

Beyaz Saray’dan gelen son açıklamalar, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin uluslararası gündemdeki yerini koruduğunu gösteriyor. ABD yönetimi diplomasi vurgusunu sürdürürken, askeri caydırıcılığın da seçenekler arasında olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

