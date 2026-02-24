Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna’daki savaşın dördüncü yılı dolayısıyla Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Üç liderin ortak basın toplantısında, Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılması, Ukrayna’ya mali ve askeri destek, enerji güvenliği ve AB üyelik süreci gibi başlıklar ele alındı.

Zelenskiy: “Avrupa’nın desteği Ukrayna için hayati”

Toplantıda ilk konuşan Zelenskiy, savaş boyunca Avrupa’nın Ukrayna’nın yanında durduğunu belirterek halkının Avrupa’ya güvendiğini vurguladı. Görüşmelerde Ukrayna’yı barışa yaklaştırabilecek somut adımların değerlendirildiğini belirten Zelenskiy, Rusya’nın petrol taşımacılığına yönelik yeni önlemlerin gündemde olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Avrupa sularında Rus “gölge filosuna” yer verilmemesi, Rus tankerlerinin durdurulması ve taşınan petrolün müsadere edilmesini mümkün kılacak yasal düzenlemelerin görüşüldüğünü ifade etti.

90 milyar euroluk kredi ve hava savunma desteği gündemde

Ukrayna lideri, AB ülkelerinin Aralık ayında üzerinde uzlaştığı 90 milyar euroluk kredi paketinin hızlı şekilde Ukrayna’ya ulaştırılmasının ele alındığını açıkladı. Görüşmelerde ayrıca hava savunma sistemleri ve enerji altyapısına destek konuları da masaya yatırıldı.

Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketine değinen Zelenskiy, hazırlanmakta olan 20. yaptırım paketinin güçlü ve etkili olması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna’nın AB üyelik hedefi: 2027 vurgusu

Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği konusunda net bir takvim beklentisi olduğunu belirterek 2027 hedefinin önemine dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in üyelik sürecini geciktirmesini istemediklerini dile getirdi.

Costa: “Avrupa’nın geleceği Ukrayna’nın özgürlüğüne bağlı”

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kiev ziyaretlerinin güçlü bir dayanışma mesajı taşıdığını belirterek Avrupa’nın Ukrayna halkının yanında olduğunu söyledi.

Costa, Ukrayna’nın özgürlüğünün Avrupa’nın geleceği için belirleyici olduğunu vurgulayarak, savaşın yalnızca geçmişin değil geleceğin de şekillendiği bir süreç olduğunu ifade etti.

Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğünü belirten Costa, özellikle enerji altyapısına yönelik saldırıların sivilleri hedef aldığını söyledi.

AB’den “sarsılmaz destek” mesajı

Costa, AB’nin savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna’ya mali, siyasi ve güvenlik alanlarında destek verdiğini belirterek bu desteğin süreceğini ifade etti. Ukrayna’nın AB üyelik sürecine desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Von der Leyen: 200 milyar euro destek sağlandı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna halkı ve ordusunun dört yıl boyunca büyük bir direniş gösterdiğini belirtti. AB’nin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’ya yaklaşık 200 milyar euro destek sağladığını açıkladı.

Von der Leyen, AB desteğinin üç ana başlıkta sürdüğünü ifade etti:

90 milyar euroluk kredi paketi

enerji ve kış desteği

Rusya’ya yönelik baskının artırılması

Kredi paketinin hayata geçirileceğini vurgulayan von der Leyen, verilen sözlerin geri alınamayacağını söyledi.

Enerji güvenliği için 920 milyon euroluk plan

Von der Leyen, Ukrayna’nın enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla 920 milyon euro bütçeli yeni bir enerji planının başlatıldığını duyurdu. AB’nin bugüne kadar enerji desteği kapsamında 3 milyar euro sağladığını ve 11 binden fazla jeneratör teslim ettiğini belirtti.

Ayrıca 100 milyon euroluk yeni acil enerji destek paketinin devreye alınacağını açıkladı.

Yeni yaptırımlar yolda

Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketinin yakında kabul edilmesinin beklendiğini belirten von der Leyen, yaptırımların Rusya’nın gelirlerini azaltmayı ve savaş kapasitesini zayıflatmayı hedeflediğini söyledi.

Üyelik süreci: “Mümkün ama liyakat esaslı”

Von der Leyen, Ukrayna’nın AB üyeliğinin mümkün olduğunu ancak sürecin liyakat ve reformlara bağlı ilerlediğini vurguladı. Net bir tarihten ziyade reformların hızının belirleyici olacağını ifade etti.

Zelenskiy ise hızlı üyelik ve reformlara hazır olduklarını belirterek NATO sürecinde yaşanan belirsizliklerin tekrar yaşanmasını istemediklerini söyledi.

Macaristan ile kredi gerilimi

Basın toplantısında Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın kredi paketine yönelik tutumu da gündeme geldi. Zelenskiy, Druzhba boru hattına yönelik saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, bir blokajın Ukrayna’ya değil Rusya’ya karşı yapılması gerektiğini ifade etti.

Costa ise AB kararlarının uygulanmasının tüm üye ülkeler için bağlayıcı olduğunu vurgulayarak hiçbir ülkenin birliği “şantajla rehin alamayacağını” söyledi.

Savaşın dördüncü yılında dayanışma mesajı

Kiev’de verilen mesajlar, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya siyasi, ekonomik ve askeri desteğini sürdürme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Görüşmeler, savaşın seyrini etkileyebilecek yaptırımlar, finansman ve enerji güvenliği adımlarının hızlandırılması açısından kritik önem taşıyor.