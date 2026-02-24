Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen Rusya Federal Güvelik Servisi (FSB) toplantısında yaptığı açıklamalarda Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılına girilirken enerji altyapısına yönelik tehditlere dikkat çekti. Putin, Karadeniz üzerinden Türkiye’ye doğalgaz taşıyan TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarına yönelik sabotaj girişimi hazırlığına dair istihbarat bilgileri aldıklarını söyledi.

FSB toplantısında güvenlik ve savaş gündemi

Başkent Moskova’da gerçekleştirilen FSB toplantısında konuşan Putin, savaşın başladığı tarihten bu yana Rus enerji altyapısının hedef alındığını belirtti. Petrol boru hatlarına yönelik saldırıları hatırlatan Putin, enerji güvenliğinin Rusya için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

“TürkAkım ve Mavi Akım’a yönelik tehdit”

Putin, Rus istihbaratından gelen bilgilere göre Karadeniz’in altından Türkiye’ye uzanan doğalgaz hatlarının hedef alınabileceğini öne sürdü.

Rus lider, “Şu anda istihbarat birimlerimizden bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz’in altından Türkiye’ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Müzakere sürecini sabotaj iddiası

Putin, Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen gelişmelerin bazı aktörler tarafından sabote edilmeye çalışıldığını savundu. Diplomatik çözüm ihtimalinin baltalanmak istendiğini dile getiren Putin, barış sürecine zarar verecek provokasyonlar hazırlığında olunduğunu öne sürdü.

Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmaya yönelik çabaların sürdüğünü savunan Putin, bu girişimlerin sonuçsuz kalacağını belirtti.

Savunma ve sınır güvenliği talimatı

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı ile savunma sanayii personelinin güvenliğinin artırılması ve ülke sınırlarının korunmasına yönelik ek önlemler alınması talimatı verdiğini açıkladı. Güvenlik kurumlarının kritik altyapıyı koruma konusunda teyakkuz halinde olması gerektiğini vurguladı.