İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara’da görülmekte olan CHP Kurultay davası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı davanın birleştirilmesi talebine olumsuz yanıt verdi. Bu kararla birlikte, kurultay sürecine ilişkin yargılamanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde müstakil olarak sürdürülmesine hükmedildi.

İstanbul’dan "Muvafakat" çıkmadı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara’da gerçekleştirilen kurultayına yönelik açılan ceza davasında yargı süreci yeni bir safhaya girdi. Davanın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı devam eden bir diğer dosya ile birleştirilmesi gündeme gelmişti. Ancak dosyayı inceleyen İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu talebi yerinde görmeyerek birleştirme işlemine onay (muvafakat) vermedi. Mahkemenin bu tutumu, her iki davanın kendi yerel mahkemelerinde ve özgün içerikleriyle görülmeye devam edeceği anlamına geliyor.

Hukuki süreç Ankara’da yürütülecek

Birleştirme talebinin reddedilmesiyle birlikte gözler yeniden Ankara’daki yargılamaya çevrildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın esasına ilişkin incelemelerini sürdürmek üzere yargılama takvimini güncelledi. Dosyanın İstanbul’daki dava ile hukuki bağlamda birleşmesinin uygun bulunmaması, kurultay sürecindeki iddiaların daha dar kapsamlı ve odaklanmış bir şekilde ele alınmasına olanak tanıyacak. Hukuk çevreleri, mahkemelerin bu kararıyla yargılama usulünde herhangi bir karmaşanın önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.

1 Nisan’da yeni duruşma yapılacak

İstanbul’dan gelen ret kararının ardından davanın bir sonraki duruşma tarihi de netleşti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edecek olan dosya için taraflar 1 Nisan tarihinde yeniden hakim karşısına çıkacak. Bu duruşmada, davanın birleştirilmemesi yönündeki kararın ardından usule ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması ve tanıkların dinlenmesi gibi esas işlemlerin hız kazanması bekleniyor. Siyasi arenada yakından takip edilen davanın nisan ayındaki oturumu, davanın gidişatı açısından belirleyici bir rol üstlenecek.