Son Mühür- Anti-Defamation League (ADL) tarafından yayımlanan “Küresel 100 Endeksi” raporu, İsrail karşıtlığına dair çarpıcı veriler ortaya koydu. 103 ülkeden 58 bin yetişkinin katılımıyla yapılan anket sonuçlarına göre, Kuveyt 97 puanla İsrail’e en olumsuz tutum sergileyen ülke olarak öne çıktı.

Kuveyt’in sert tutumu ve Filistin desteği

Kuveyt’in İsrail karşıtlığındaki yüksek skor, ülkenin Filistin davasına verdiği güçlü destek, İsrail’i tanımaması ve Gazze ile Kudüs konusundaki hassasiyetine bağlanıyor. Kuveyt, Körfez’de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştirdiği süreçte, “Filistin sorunu çözülmeden diplomasi olmaz” yaklaşımını sürdürüyor.

Dünya genelinde artan İsrail karşıtlığı

Gazze’ye yönelik saldırıların ardından dünya genelinde İsrail karşıtlığı hızla yükseldi. ADL raporuna göre, Endonezya 96 puanla ikinci sırada, Bahreyn ise 95 puanla üçüncü sırada yer aldı. Körfez ülkelerinin yanı sıra Umman (94), Suudi Arabistan (92) ve Ürdün (91) de üst sıralarda bulunuyor.

Kuzey Afrika ve Türkiye’de durum

Kuzey Afrika ülkelerinde İsrail karşıtlığı dikkat çeken yüksek oranlarla gözlemlendi. Mısır 84, Tunus 83, Libya 82 ve Cezayir 81 puanla ilk 15’e girdi. Türkiye ise 79 puanla listenin üst sıralarında yer aldı. Rapor, erkeklerde İsrail karşıtlığının kadınlara göre daha yüksek olduğunu ve 50 yaş üzeri grupta bu eğilimin arttığını ortaya koyuyor.

Gazze saldırılarının etkisi

Uzmanlar, özellikle 7 Ekim’den sonraki dönemde Gazze’ye yönelik saldırıların İsrail karşıtlığının yükselmesinde belirleyici rol oynadığını belirtiyor. Rapor, bu gelişmenin dünya genelinde İsrail’e yönelik olumsuz algıyı hızla artırdığını gösteriyor.

İsrail karşıtlığında ilk 13 ülke

Kuveyt – 97 puan Endonezya – 96 puan Bahreyn – 95 puan Umman – 94 puan Suudi Arabistan – 92 puan Ürdün – 91 puan BAE – 91 puan Lübnan – 86 puan Mısır – 84 puan Tunus – 83 puan Libya – 82 puan Cezayir – 81 puan Türkiye – 79 puan