Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), hızlı tren hatlarındaki güvenliği artırmak amacıyla Japonya'da kullanılan ileri bir teknoloji sistemini Türkiye'ye entegre ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, Japonya merkezli OKI firmasıyla yapılan işbirliği sayesinde "Zero Energy Nesnelerin İnterneti (IoT) İzleme Sistemi" Polatlı-Konya ve Konya-Karaman-Ulukışla hızlı tren hatlarında kullanılmaya başlanacak. Bu sistem, iklim değişikliğinin yol açtığı doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda demir yolu altyapısını anlık olarak izleyerek erken müdahale imkanı sunacak.

Doğa olaylarına karşı erken uyarı sistemi

Söz konusu IoT sistemi, özellikle sel, heyelan gibi doğa olaylarının yanı sıra demir yolu altyapısında meydana gelebilecek olası yer değişikliklerini de anlık olarak tespit etme yeteneğine sahip. Bakan Uraloğlu, bu teknolojinin mevcut koruma önlemlerini tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve hızlı tren hatlarındaki güvenlik düzeyini en üst seviyeye taşıyacağını vurguladı. Bu entegrasyon, TCDD'nin bakım ve yönetim süreçlerinde halihazırda kullandığı güçlü altyapısını daha da güçlendirme ve dijitalleşme çalışmalarını hızlandırma hedefine de hizmet ediyor. Bu teknoloji, demir yolu seyahatlerini hem daha konforlu hem de daha güvenli hale getirecek.

Türk ve Japon mühendisler ortak çalışacak

Sistemin Türkiye'deki kurulumu, TCDD mühendisleri ile Japon uzmanların ortak katkılarıyla gerçekleştirilecek. Montaj çalışmalarının önümüzdeki aylarda, yani ekim-kasım döneminde başlaması planlanıyor. Kurulumun ardından sistem, 24 ay boyunca uzman ekipler tarafından izlenerek Türkiye'deki demir yolu hatlarına tam uyum sağlayacak şekilde optimize edilecek. Bu süreçte elde edilecek veriler, sistemin kalıcı olarak entegre edilmesi için kullanılacak. Ayrıca, bu işbirliği TCDD'nin yerli mühendislik kapasitesinin gelişmesine de önemli katkılar sunacak. Japonya'dan aktarılan teknik bilgi ve saha deneyimleri, gelecekte yerli çözümlerin geliştirilmesi için de temel oluşturacak.

Teknolojik gelişim ve vizyoner bir adım

Bakan Uraloğlu, OKI firmasıyla yürütülen bu projenin, TCDD'nin sürekli gelişim anlayışının ve uluslararası en iyi uygulamaları Türkiye'ye taşıma vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu belirtti. TCDD, hem hızlı tren hem de konvansiyonel hatlardaki bakım ve yönetim sistemlerini modernleştirmeye devam ederken, bu tür uluslararası işbirlikleriyle teknolojik altyapısını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Bu proje, demir yollarında güvenliği artırmanın yanı sıra, dijitalleşme süreçlerini hızlandırarak TCDD'nin küresel standartlara ulaşmasına önemli bir ivme kazandıracak.