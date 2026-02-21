Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne 14 yıl başkanlık yapan ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucu Genel Başkanı olan İsmail Sivri’nin adını yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, İGC Uluslararası Basın Merkezi’nde yapıldı.

Törene İGC Başkanı Dilek Gappi, Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Genel Sekreter Reşat Yörük, Sayman Tolga Albay, Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Coşkun, Esat Erçetingöz ve Halide Demir Polatlı ile Hikmet Sivri Gökmen, Ezgi Doğu, Konak Önceki Dönem Belediye Başkanı Erdal İzgi, seçici kurul üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve gazeteciler katıldı.

“Babamı unutturmayan İGC’ye minnettarım”

İsmail Sivri’nin kızı Hikmet Sivri Gökmen, babasının vefatının üzerinden 19 yıl geçtiğini belirterek İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin anısını yaşatmaya devam ettiğini söyledi. Gökmen, gençlere düşünmekten, okumaktan ve yazmaktan vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

Ercan Doğu da anıldı

Törende, yarışmanın önceki yıllardaki koordinatörü merhum Ercan Doğu da anıldı. Ercan Doğu’nun kızı Ezgi Doğu, sanatla ilgilenen çocuklara sahip çıkılmasının önemine dikkat çekerek, gençlere sanatla bağlarını koparmamaları mesajını verdi.

“İsmail Sivri ekolünü unutturmayız”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İsmail Sivri’nin gazetecilikte içtenliğin ve dürüstlüğün simgesi olduğunu vurguladı. Yarışmanın çocukların ifade özgürlüğünü ve yaratıcılığını destekleme iradesinin bir göstergesi olduğunu belirten Gappi, çocukların hayal kurma özgürlüğünü savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gappi, jüri üyelerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, yarışmanın gelecek yıllarda da sürdürüleceğini kaydetti.