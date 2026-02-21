Son Mühür- “Erkekler Sarışınları Sever” (Gentlemen Prefer Blondes), “Milyoner Avcıları” (How to Marry a Millionaire), “Yaz Bekarı” (The Seven Year Itch) ve “Bazıları Sıcak Sever” (Some Like It Hot) gibi filmlerle hafızalara kazınan Marilyn Monroe, Hollywood’un en ikonik isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

1962 yılında Los Angeles’taki evinde hayatını kaybeden yıldız oyuncu, aradan geçen yıllara rağmen yaşamı ve mirasıyla gündemdeki yerini koruyor.

Marilyn Monroe’nun yaşadığı ev satışa çıkarıldı

Ünlü oyuncunun 1960’lı yılların başında yaşadığı Palm Springs’teki ev satışa sunuldu. Halen Nick Adler’e ait olan mülk için istenen fiyat 3 milyon 300 bin dolar (yaklaşık 145 milyon TL) olarak açıklandı.

Lüks özellikleri dikkat çekiyor

Palm Springs’in Vista Las Palmas semtinde bulunan ev, yaklaşık 3 bin metrekarelik arazi üzerinde yer alıyor. Dağ manzarasına sahip mülkte: 4 yatak odası, 4 banyo, geniş eğlence alanları, özel yüzme havuzu bulunuyor.

“Bu ev Monroe’nun mirasına dokunma fırsatı sunuyor”

Satış sürecini yürüten emlakçı, Marilyn Monroe’nun halen dünyanın en tanınmış figürlerinden biri olduğunu belirterek, bu evin hayranlara yıldızın mirasına somut bir bağ kurma fırsatı sunduğunu ifade etti.