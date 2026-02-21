Son Mühür/Merve Turan- ORC Araştırma’nın iki yıllık hizmet memnuniyeti değerlendirmesi kamuoyuyla paylaşıldı. Mart 2024–Şubat 2026 dönemini kapsayan araştırmada, vatandaşlara büyükşehir ilçe belediyeleri ve belediye başkanlarının performansı soruldu. Çalışmada en yüksek memnuniyet oranına sahip 5 ilçe belediyesi sıralandı.

İki yıllık performans ölçüldü

ORC Araştırma tarafından 15–19 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 30 büyükşehirden toplam 11 bin 600 kişi katıldı. Araştırmada yerel yönetimlerin son iki yıllık hizmet performansı ve vatandaş memnuniyeti ölçüldü.

Esenler ilk sırada yer aldı

Araştırma sonuçlarına göre listenin zirvesinde İstanbul’daki Esenler Belediyesi yer aldı. Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yüzde 61,7 memnuniyet oranıyla birinci sıraya yerleşti.

İkinci sırada Bursa’nın Yıldırım ilçesinin Belediye Başkanı Oktay Yılmaz yüzde 60,2 ile yer aldı.

Listede üçüncü sıraya Kocaeli’nin İzmit ilçesi girdi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için memnuniyet oranı yüzde 59,2 olarak ölçüldü.

Bornova da en başarılılar arasında

Araştırmada İzmir’in Bornova Belediyesi de en başarılı ilçe belediyeleri arasında gösterildi. Belediye Başkanı Ömer Eşki yüzde 58,5 memnuniyet oranıyla listede dördüncü sırada yer aldı.

Odunpazarı beşinci sırada

Sıralamanın beşinci basamağında ise Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinin Belediye Başkanı Kazım Kurt yer aldı. Kurt’un memnuniyet oranı yüzde 58,1 olarak açıklandı.

Araştırma sonuçları, büyükşehir ilçe belediyelerinin son iki yıllık hizmet süreçlerine ilişkin vatandaş değerlendirmelerini ortaya koydu.