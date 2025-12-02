Olay, Karabay’ın 15 Mayıs’ta şafak operasyonuyla gözaltına alınmasından 201 gün sonra yaşandı. YouTube videoları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilen iddianamede “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, zincirleme şekilde “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarından 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Karabay, iddianamenin maddi hatalarını ve eksikliklerini vurgulayarak eylemini gerçekleştirdi.

Furkan Karabay İddianameyi Neden Yırttı

Karabay, duruşmada iddianameyi yırtarken mahkemenin gazetecileri, gençleri ve öğrencileri tutuklayan kararlarını protesto ettiğini belirtti. İBB iddianamesindeki maddi hatalara rağmen kabul edilmesi ve Tayfun Kahraman hakkındaki AYM’nin hak ihlali kararının tanınmaması gibi unsurları eleştirdi. Bu eylem, savunma yapmayı reddetmesiyle birleşti.

Mahkeme, iddianamenin okunmasını talep etmesini kabul etmedi. Savcılık mütalaasını sunduğunda Karabay, buna karşı savunma yapmayı reddetti. Eylemi, mahkemenin karar alma sürecine yönelik bir itiraz olarak kaydedildi. Duruşma salonunda meslektaşları ve sevenleri alkışlarla destek verdi.

Karabay’ın protestosu, dava dosyasının ilk sayfasını etkiledi. Mahkeme heyeti, bu olayı tutanağa geçirerek duruşmayı erteledi. Eylemin gerekçesi, iddianamenin hukuki temellerine duyulan güvensizliği ortaya koydu.

Furkan Karabay Davası Arka Planı ve Güncel Durum

Karabay’ın davası, 15 Mayıs gözaltısıyla başladı. Operasyon kapsamında evi arandı ve dijital cihazlarına el konuldu. Tutukluluğunun gerekçesi, paylaşımlarındaki ifadeler oldu. İddianame, 114 gün sonra tamamlandı ve 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Savcılık, suçlamalar doğrultusunda hapis cezası ve tutukluluğun devamını istedi. Duruşmada Karabay’ın eylemi, süreci etkiledi. Mahkeme, bir sonraki celsi için tarih belirledi. Tutukluluk hali sürüyor ve avukatları temyiz yollarını değerlendiriyor.

Dava, basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Karabay’ın durumu, benzer davalardaki gelişmeleri yansıtıyor. Güncel olarak, cezaevi koşullarında bekliyor ve destek kampanyaları devam ediyor. Mahkeme süreci, önümüzdeki aylarda şekillenecek.

Furkan Karabay Kimdir

Furkan Karabay, bağımsız gazeteci olarak tanınıyor. Medya sektöründe sosyal medya ve YouTube üzerinden haber içerikleri üreten Karabay, eleştirel yayınlarıyla dikkat çekiyor. Tutukluluğunun 201. gününde görülen dava, onun mesleki faaliyetlerini hedef alıyor.

Karabay, gözaltına alınmadan önce çeşitli platformlarda güncel olayları yorumluyordu. 15 Mayıs operasyonuyla evinden alındı ve emniyet ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hakkındaki iddianame, 114 gün sonra hazırlandı ve mahkeme tarafından kabul edildi.

Gazetecilik kariyeri, dijital mecralara odaklanmış durumda. Karabay, tutukluluğu sırasında meslektaşlarından destek mesajları aldı. Duruşmadaki eylemi, onun mesleki duruşunu yansıtıyor.