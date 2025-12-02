İran’ın Simnan eyaletinde eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan bir kişi, hakkında verilen kısas hükmünün kesinleşmesinin ardından bu sabah halkın gözü önünde idam edildi.

Simnan Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi, Yüksek Mahkeme tarafından onanan kararın tüm yasal süreçler tamamlandıktan sonra infaz edildiğini duyurdu.

Olay 2020’de sağlık merkezinin ihbarıyla ortaya çıktı

Ekberi’nin aktardığı bilgilere göre, soruşturma 2020 yılında bir sağlık merkezinin şüpheli ölüm bildirimi üzerine başlatıldı.

Sanığın, eşini öldürdükten sonra olay yerini değiştirerek ölümü doğal bir süreç ya da kaza gibi göstermeye çalıştığı belirtildi.

Olay yeri canlandırması gerçeği ortaya çıkardı

Uzman ekipler tarafından yapılan teknik incelemeler, delil analizleri ve olay yeri canlandırmasının ardından, kadının boğularak öldürüldüğü kesinleşti.

Ekberi, “Sanık, delil karartarak gerçeği gizlemeye çalıştı ancak detaylı incelemeler sonucunda gerçek açığa çıkarıldı” dedi.

“Caydırıcılık ve mağdur yakınlarının hakkı için önemli”

Simnan Yargı Başkanı Ekberi, aile içi şiddet ve planlanmış cinayetlerle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kesinleşmiş hükümlerin uygulanması, mağdur yakınlarının hakkının teslim edilmesi ve toplumda caydırıcılığın sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Simnan yargısı, delil karartma ve gerçeği gizleme girişimlerine karşı hiçbir şekilde taviz vermeyecektir.”

İran’da kadın cinayetleri alarm vermeye devam ediyor

Norveç merkezli İnsan Hakları Örgütü Hengaw’ın raporuna göre, son bir yıl içinde İran’da en az 176 kadın ve kız çocuğu, aile içi şiddet veya aile bireyleri tarafından öldürüldü. Raporda, kurbanların yaşlarının 5 ile 23 arasında değiştiği belirtildi.

2024’te 191 kadın öldürüldü

Hengaw’ın 2024 verilerine göre, İran’da kadınlara yönelik şiddet önceki yıllarda da artarak devam etti. Örgüt, 2024 yılında 191 kadın cinayeti kaydederken, bu vakaların büyük bölümünün kurbanın yakın çevresi tarafından işlendiğini bildirdi.