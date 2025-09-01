İstanbul Şişli’de yalnız yaşayan Prof. Dr. Tahire Başerer, 80 yaşında evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, 30 Ağustos günü Nişantaşı’nda meydana geldi ve akademi camiasında büyük üzüntü yarattı. Başerer’in vefatı, hem tıp dünyasında hem de memleketi Ordu’da derin bir boşluk bıraktı.

Tahire Başerer kimdir?

Prof. Dr. Tahire Başerer, 1945 yılında Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Fatsa’da tamamlayan Başerer, lise eğitimini İstanbul Kız Lisesi’nde aldı. Ardından İstanbul Tıp Fakültesi’ne girerek 1969 yılında mezun oldu. Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde devam etti ve 1974’te uzman, 1980’de doçent, 1988’de ise profesör unvanını kazandı. Tıp alanında saygın bir isim olan Başerer, üç tıp kitabı ve ulusal ile uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makale ve bildiriyle tanınıyor. Fatsa’nın tıp dünyasına kazandırdığı en önemli kadın akademisyenlerden biri olarak anılıyor.

Vefat nedeni ve olay detayları

30 Ağustos günü, saat 17:00 sıralarında, Şişli Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, Prof. Dr. Tahire Başerer’den haber alamayan avukatı, durumdan şüphelenerek daireye gitti. Kapının açılmaması üzerine avukat, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, savcılık talimatıyla kapıyı açarak içeri girdi ve Başerer’i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 80 yaşındaki profesörün hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi, otopsi ve gerekli işlemler için Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne kaldırıldı. Vefat nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı, ancak otopsi sonuçlarının ölüm nedenini netleştirmesi bekleniyor.

Kamuoyu ve akademi camiasındaki yankılar

Prof. Dr. Tahire Başerer’in vefatı, tıp camiasında ve memleketi Ordu’da büyük bir üzüntüyle karşılandı. Akademik kariyeri boyunca yetiştirdiği öğrenciler ve bilimsel çalışmalarıyla tanınan Başerer, Türkiye’de tıp alanında önemli katkılar sağlamıştı. Cenazesi için Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınması ve ardından naaşının memleketi Fatsa’ya gönderilerek toprağa verilmesi planlanıyor. Hayranları ve meslektaşları, sosyal medyada Başerer’in anısına saygı mesajları paylaşarak onun bilim dünyasındaki etkisini vurguladı. Başerer’in vefatı, Türk tıp camiasında derin bir kayıp olarak değerlendiriliyor.