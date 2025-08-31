Marul genellikle tek seferlik bir sebze olarak bilinse de yaprak marul türleri “kes-yeniden büyüsün” yöntemiyle bir ekimden defalarca ürün verebiliyor. Kök kısmı toprakta bırakıldığında kısa sürede yeniden sürgün veriyor ve üreticiye her defasında yeni bir hasat imkânı sunuyor. Bu özelliği sayesinde marul, küçük bahçelerde bile yüksek verim sağlıyor.

Yetişme Koşulları Kolay, Verim Yüksek

Marul, ılıman iklim sebzelerinden biri olarak biliniyor ve yetiştirilmesi oldukça kolay.

Toprak: Organik madde açısından zengin, su tutma kapasitesi yüksek ve gevşek yapılı topraklarda verim artıyor.

İklim: 10–20 °C arasındaki serin hava koşullarında en iyi gelişimi gösteriyor; sıcak havalarda ise çiçeklenmeye geçiyor.

Sulama: Yüzeysel köklü olduğundan düzenli sulama şart. Toprak kurudukça yaprak kalitesi düşüyor.

Güneş: Günde en az 4–5 saat güneş alan bölgelerde hızlı büyüyor.

Bu özellikleri sayesinde marul, seralarda, bahçelerde ve saksılarda bile kolaylıkla üretilebiliyor.

Hem Sofraya Hem Cebe Kazanç

Bahçesinde marul yetiştirenler, tek ekimle art arda hasat alarak hem kendi ihtiyacını karşılıyor hem de pazarda satıyor. Tek ekimden defalarca ürün almak, marulu küçük üreticiler için en karlı sebzelerden biri haline getiriyor. Özellikle yaprak marul çeşitleri, yıl boyunca düzenli gelir sağlayabiliyor.

Sağlığa Katkısı Büyük

Marul, vitamin, mineral ve lif açısından zengin bir sebze. Sindirim sistemini desteklerken bağışıklığı güçlendiriyor ve düşük kalorisiyle diyetler için ideal bir seçenek sunuyor. Yaprakları taze tüketildiğinde hem besleyici hem de lezzetli bir öğün oluşturuyor.