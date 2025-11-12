Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Tahir Mete Meleksoy, Türk spor ve sivil toplum dünyasında uzun yıllar çeşitli görevlerde yer aldı. Çalışma yaşamı ve gönüllü faaliyetleriyle tanınan Meleksoy, özellikle eğitim, sosyal sorumluluk ve spor alanındaki katkılarıyla öne çıktı. Hayatı boyunca birçok kurumda etkin rol üstlendi ve farklı derneklerde yönetici olarak görev aldı. Fenerbahçe’deki Divan Kurulu üyeliğinin yanı sıra, önemli vakıflarda ve sivil toplum kuruluşlarında sosyal projelere destek verdi. Meleksoy, çevresinde güvenilir ve aktif bir isim olarak bilindi.

Vefatı ve Ardında Bıraktıkları

Tahir Mete Meleksoy, Kasım ayında hayatını kaybetti. Vefatı, Fenerbahçe camiası başta olmak üzere spor ve sivil toplum çevrelerinde büyük üzüntüye sebep oldu. Çalışma arkadaşları ve sevenleri, onun topluma kazandırdığı değerli işlerle anıldığını vurguladı. Özellikle gençlerin eğitimi, sporun yaygınlaşması ve sosyal sorumluluk projelerine yaptığı katkılar, vefatının ardından tekrar gündeme geldi. Meleksoy’un ardından yapılan açıklamalarda, yürüttüğü projelerin ve bıraktığı mirasın uzun süre hatırlanacağı belirtildi.

Tahir Mete Meleksoy kimdir

Tahir Mete Meleksoy, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesi olarak tanındı. Çeşitli vakıf ve derneklerde de sorumluluk aldı. Eğitim alanında ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı, çok sayıda sosyal sorumluluk projesinde öncülük etti. Hayatı boyunca aktif bir çalışma temposu sürdüren Meleksoy, spor ve dayanışma kültürünün gelişmesi için çaba harcadı. Vefat ettiği dönemde hem spor camiasında hem de sosyal sorumluluk çevrelerinde iz bıraktı.