Muazzez Abacı’nın Türk sanat müziğine kattığı değer ve uzun sanat yaşamı, maddi kazancına da yansıdı. Özellikle İstanbul’un farklı bölgelerinde yer alan gayrimenkulleri, bankadaki nakit varlığı ve taşınabilir lüks malları merak konusu oldu. Sanatçının servetinin büyüklüğüyle ilgili çeşitli rakamlar sosyal medyada dolaşsa da, bunların büyük bölümü resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Muazzez Abacı’nın taşınmazlarının yanı sıra, otomobil ve cip gibi lüks taşıtları da olduğu iddia ediliyor.

Muazzez Abacı'nın servetine dair en net bilgiler ulusal basında yer alan mal varlığı haberlerinde öne çıkıyor. Bu haberlerde sanatçının Tuzla’da villa, Kuzguncuk’ta daire, Şişli’de daire gibi taşınmazlara sahip olduğu; ayrıca bankada bir nakit varlığının bulunduğu belirtiliyor. Ancak tam serveti konusunda açık bir rakam söylemek mümkün değil.

​

Muazzez Abacı'nın Mal Varlığında Neler Var?

Muazzez Abacı’nın mal varlığıyla ilgili basında öne çıkan detaylar şunlar: Tuzla’da bir villa, Kuzguncuk’ta bir daire, Şişli’de bir daire, bankada önemli miktarda nakit ve iki araç (bir otomobil ve bir cip). Ayrıca Ataşehir’de de bir taşınmazı olduğu iddia ediliyor. ​

Sanat dünyasına uzun yıllarını veren Abacı’nın kazançlarının önemli bir bölümünü yatırımlara yönlendirdiği, özellikle gayrimenkul ve nakit varlarda yoğunlaştığı konuşuluyor. Araçları ve taşınmazları dışında, detaylı bir kişisel mücevher veya sanat eseri koleksiyonuna dair güncel bir bilgi ise basına yansımadı. Ayrıca, herhangi bir resmi kurum veya noter kanalıyla açıklanan bir toplam servet rakamı da yok.

Muazzez Abacı'nın Servet Değeri

Sosyal medyada Muazzez Abacı’nın servetinin yüksek miktarda olduğu iddiaları yer alıyor. Ancak bu iddiaların kaynağına dair resmi bir belge ya da doğrulama mevcut değil. Sanatçının servetinin kesin miktarına ilişkin kurumlar tarafından yapılmış bir açıklama da yok.