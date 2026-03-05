Veliaht dizisinin yeni bölümünde Zafer'in gerçek kimliğinin ortaya çıkması, hikayenin seyrini tamamen değiştirdi. Zülfikar'ın oğlu olmadığını öğrenen Zafer, derin bir psikolojik çöküş yaşadı. Ailesiyle ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan karakter, yaşadığı bunalımın ardından geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Peki Bora Akkaş diziden neden ayrıldı? İşte tüm detaylar…

Veliaht'ta Zafer öldü mü?

Veliaht dizisinin son bölümünün finalinde izleyicileri ekrana kilitleyen sahne geldi. Zülfikar ve Timur, Zafer'i karların ortasında hareketsiz halde buldu. Bu sahneyle birlikte Zafer Karslı karakterinin hikayesi resmen sona erdi. Dizinin en duygusal anlarından biri olarak değerlendirilen bu sahne, sosyal medyada saatlerce konuşuldu ve izleyiciler tarafından yoğun tepki aldı.

Bora Akkaş diziden neden ayrıldı?

Zafer karakterinin senaryoda öldürülmesiyle birlikte Bora Akkaş'ın da projeden ayrıldığı kesinleşti. Ayrılığın senaryo gereği gerçekleştiği ve karakterin hikayesinin tamamlandığı öğrenildi. Akkaş, sosyal medya hesabından yaptığı "Elveda Zafer Karslı" paylaşımıyla diziye veda etti. Oyuncunun bundan sonraki projelerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Veliaht son bölümde neler oldu?

Zafer'in sırrının açığa çıkması Karslı ailesinde büyük bir deprem etkisi yarattı. Muharrem'i haksız yere öldürdüğünü anlayan Zülfikar Ağa büyük bir vicdan azabına kapıldı. Olayların arkasındaki isim olarak gördüğü Vezir'le sert bir hesaplaşmaya girdi ve onu evden kovdu. Diğer tarafta Faroz'un baskısı Timur ve Yahya'yı zor durumda bırakırken, Timur beklenmedik bir hamleyle Esenler'e giden kapıyı araladı. Derya'nın Beyazıt'tan boşanma kararı ve ardından Yahya'dan hamile olduğunu itiraf etmesi ise ailedeki krizi iyice derinleştirdi.

Bora Akkaş kimdir?

12 Ekim 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Bora Akkaş, oyunculuk kariyerine çocuk yaşta adım attı. İlk rolünü aldığı "Gönlümdeki Köşk Olmasa" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül kazandı. Geniş kitleler tarafından ise 2009-2011 yılları arasında ekrana gelen Geniş Aile dizisindeki Zekai Kirişçi karakteriyle tanındı. Oyunculuğun yanı sıra Doğa Bora adıyla rap müzik çalışmaları da yapan Akkaş, Hakunamatata grubunda bas gitaristlik yaptı. 2023 yılında blogger Oben Alkan ile evlenen Bora Akkaş, son olarak Veliaht dizisindeki Zafer rolüyle ekrandaydı.