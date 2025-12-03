Buca’da gerçekleştirilen Okullararası Taekwondo İl Seçmeleri’nde Çeşme Belediyesporlu sporcular başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Kulüp temsilcileri, elde ettikleri derecelerle kürsüye çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

Derecelerle dönüyorlar

59 kilogram kategorisinde Deniz Koç, il birinciliği elde ederken, aynı kategoride yarışan Ayşe Merve Dündar il ikincisi oldu. 63 kilogramda mücadele eden Belis Koç ise üçüncülük kürsüsüne çıkarak kulübünü gururlandırdı.

Başkan Sarısaç’tan başarı mesajı

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, sporcuların başarısını överek, emeği geçen antrenörlere teşekkür etti. Sarısaç, yaptığı açıklamada, “Sporcularımızın Taekwondo İl Seçmeleri’ndeki başarıları bizleri bir kez daha gururlandırdı. İlayda Akın ve Ayhan Berberoğlu’na teşekkür eder, genç sporcularımızı tebrik ederiz. Çeşme Belediyespor olarak genç yeteneklerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Sporla büyüyen nesiller, geleceğimizin teminatıdır.” ifadelerini kullandı.