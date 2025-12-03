Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Menderes Belediyesi, 5 büyük projeyi tek bir törenle hizmete sunmaya hazırlanıyor. 4 Aralık Perşembe günü saat 11.00’de Menderes Meydan’da gerçekleştirilecek toplu açılış töreniyle; Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi, Şehit Fethi Sekin Parkı, Pati Park, Çakaltepe Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Özdere Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışı yapılacak.

Engelli çocuklar için örnek proje

İzmir’de bir ilk olma özelliği taşıyan Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi, Menderes’te engelli çocuklara yönelik hayata geçirilen en kapsamlı projeler arasında yer alıyor. Barbaros Mahallesi’nde uzun süre atıl durumda bulunan belediyeye ait bina baştan sona yenilenerek engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirildi.

Kreş olarak hizmet verecek merkezde çocuklar gün boyunca eğitmenler ve görevliler eşliğinde etkinliklere katılacak, oyunlar oynayacak ve psiko-sosyal destek alacak. Proje, uygun şartları sağladığı gerekçesiyle kırmızı bayrak uygulamasına layık görüldü.

Şehit Fethi Sekin’in adı parkta yaşayacak

Barbaros Mahallesi’nde 1300 metrekarelik alanda inşa edilen park, İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in adını taşıyor. Parkta yeşil alanların yanı sıra çocuk oyun alanları, amfi oturma bölümü ve üç potalı basketbol sahası bulunuyor.

Can dostlar için Pati Park

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in seçim döneminde verdiği sözlerden biri olan Pati Park da tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. 1730 metrekarelik alana yayılan parkta yürüyüş ve bisiklet yolları, köpek oyun ve eğitim alanları, piknik masaları, banklar ve spor aletleri yer alıyor.

Çakaltepe hayvan merkezi yenilendi

Uzun yıllar atıl durumda kalan Çakaltepe Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, kapsamlı çalışmalarla modern bir tesis haline getirildi. Yenilenen merkezde veteriner hekimler gözetiminde kısırlaştırma, aşılama, cerrahi müdahale ve tedavi hizmetleri sunulacak. Merkezin çevre düzenlemesi ve ulaşım yolu da yenilendi.

Özdere’ye kültür merkezi kazandırıldı

Yıllardır bakımsız halde bulunan Özdere Hizmet Binası altındaki iki katlı yapı, hayırseverlerin desteğiyle kültür merkezine dönüştürüldü. Özdere Atatürk Kültür Merkezi adıyla faaliyete geçen binada sergi, koro ve tiyatro çalışmaları gerçekleştiriliyor.

“Menderes’e verecek çok çabamız var”

Projelerle ilgili değerlendirmede bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, göreve geldikleri günden bu yana ihtiyaçlara öncelik verdiklerini belirterek, kısıtlı imkanlara rağmen birçok hizmeti ilçeye kazandırdıklarını ifade etti. Çiçek, Menderes’e yönelik hizmetlerin artarak süreceğini vurguladı.

Toplu açılışa davet

Başkan Çiçek, tüm vatandaşları 4 Aralık Perşembe günü saat 11.00’de Menderes Meydan’da gerçekleştirilecek toplu açılış törenine davet etti.