Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli Munise Demirer, 17 metrelik devasa uzunlukta ve 42 ton ağırlığa ulaşan tırları da dahil olmak üzere, tüm çekici araç filosunu ustalıkla kullanıyor. İki yıl boyunca sanayi atölyelerinde çıraklık yaparak mesleğinin inceliklerini öğrendikten sonra büyük bir tutkuyla bağlandığı ağır vasıta şoförlüğünü seçen Demirer, kadınların geleneksel olarak erkek işi sayılan her görevin üstesinden gelebileceğini kanıtlayarak, iki oğluna da ilham verici bir rol model oluyor.

42 tonluk devleri yöneten tutkulu sürücü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı İşletme Şube Müdürlüğü’nde çalışan 53 yaşındaki Munise Demirer, mesleğine olan sarsılmaz bağlılığıyla tanınıyor. Biri 21, diğeri 18 yaşında iki erkek evlat annesi olan elektronik teknisyeni Demirer, kariyerinde rotayı ağır vasıta çekici operatörlüğüne çevirdi. İşine duyduğu bu büyük tutku sayesinde, arızalanan veya kaza yapan araçları tek başına çekiciye yükleyip Gaziemir’deki tamir atölyesine güvenle ulaştırıyor. Müdürlük filosundaki en büyük araç olan 17 metre uzunluğundaki 42 tonluk tır da dahil olmak üzere bütün çekici araçları başarıyla kullanabilen Demirer, bu işi çok sevdiği için şoförlüğü bir yaşam biçimi olarak benimsediğini ifade ediyor.

Sanayi çıraklığından direksiyona: "Yine bu işi yapardım"

Aktif olarak ağır vasıta şoförlüğüne 2010 yılında başlayan ve 2019’da İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesine katılan Munise Demirer, mesleğine olan sevgisini şu sözlerle anlatıyor: “En büyük araçtan en küçüğüne kadar hepsini kullanmak bana büyük bir keyif veriyor. Öyle ki, bir daha dünyaya gelsem sanırım yine bu işi yapardım.” Öğrenmenin yaşının ve sınırının olmadığına inanan Demirer, araçlar konusunu ‘ucu açık bir mutfak’ olarak tanımlıyor. Bu merakı ve öğrenme isteği nedeniyle, boş zamanlarında iki yıl boyunca sanayide bir ustanın yanında çıraklık yaparak mekanik bilgisi edindiğini belirtiyor. Bu tutkusunun kendisine bir "altın bilezik" kattığını düşünen Demirer, her görevin yeni bir bilgi ve heyecan getirdiğini, sürekli bir gelişim içinde olduğunu ekliyor.

Gece gündüz yalnız çalışıyor, Zorlukların üstesinden geliyor

Munise Demirer, yolda kalan araçları atölyeye getirme görevini diğer meslektaşları gibi tek başına yerine getiriyor. “Ben de tek başıma göreve gidiyorum. Gece veya gündüz fark etmiyor,” diyen Demirer, işin zorluklarını kabul etmekle birlikte, bunları aşmayı bir zorunluluk olarak görüyor. Fiziksel güç konusunda erkek meslektaşlarından farklı olduğunu bilmesine rağmen, azim ve kararlılıkla görevini başarıyla tamamladığını vurguluyor. “Zorlansam da işimi seviyorum ve başarmak zorundasınız,” sözleriyle profesyonel duruşunu sergiliyor.

Çalışırken halktan gelen tepkilerin çoğunlukla olumlu olduğunu belirten Demirer, özellikle kadınlardan ve gençlerden "Helal olsun" gibi gurur verici ifadeler aldığını anlatıyor. Nadiren gelen "Elinin hamuruyla bu işlere bulaşma" şeklindeki eski tepkilere ise esprili bir yanıtla karşılık veriyor: "Ellerimi yıkadım, mutfaktan çıkıp buraya geldim. Buraya da yetiştim."

Çocuklarına örnek olan güçlü bir anne figürü

Munise Demirer için bu mesleği yapmanın en büyük motivasyon kaynaklarından biri de çocuklarına iyi bir örnek olmak. Çocuklarının kendisiyle gurur duyduğunu belirterek, “Bir şeyleri başardığımızı, imkansız gibi görünen şeyleri yaptığımızı ispatlamak ve yılmadan bir şeyler yapabilmek benim için çok kıymetli. Çocuklarıma güzel bir anne ve iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum,” diyor. Meslektaşları arasındaki saygınlığı o kadar yüksek ki, vefat eden bir şoför abinin dolabının kendisine verilmesinin ardından ona "Murat abi" diye hitap etmeye başladıklarını gülümseyerek anlatıyor.

Meslektaşları da Demirer’in aralarına katılmasından oldukça memnun. Meslektaşı Özgür Keskin, kadınların varlığının çalışma ortamının kalitesini yükselttiğini ifade ederken, Kalbim Çalım ise ilk başta şaşırdıklarını ancak Demirer’in kendilerine çok şey kazandırdığını dile getiriyor. 10 yıllık şoför Hüseyin Çaktuğ ise Demirer’in saygıyı ve iyiliği öğrettiğini, hatta mesleki bazı bilgileri kendilerinden daha fazla olduğunu ve onları aktardığını belirterek, "İlk defa buraya bir kadın şoför geldi. Geldiği de iyi oldu. Biz çok memnunuz," sözleriyle takdirlerini ifade ediyor. Munise Demirer, İzmir'de hem mesleki başarısıyla hem de güçlü duruşuyla tabuları yıkan bir hikayeye imza atmış durumda.