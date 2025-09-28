Son Mühür/ Beste Temel- Seferihisar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ata Ekmeği ve Armola Şenliği, bu yıl Ulamış Köyü’nde büyük bir katılımla gerçekleşti. Yöresel lezzetlerin ön planda olduğu etkinlik, aynı zamanda bölgenin kültürel ve ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıyan Karakılçık Rotası’nın tanıtımına sahne oldu. Şenlik, Seferihisar'ın yerel değerlerine sahip çıkma vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Yoğun katılım ve protokol ilgisi

Ulamış Köyü’nde düzenlenen şenliğe ilgi oldukça yoğundu. Etkinliğe katılanlar arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Eren, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Pehlivan ve İnanç Karabulut, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, belediye meclis üyeleri ve Ulamış Mahalle Muhtarı Kadir Girginer gibi önemli isimler yer aldı. Bölge halkının ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların coşkulu katılımı, şenliğin atmosferini yükseltti.

Karakılçık rotası: Türkiye’ye örnek model

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, projenin önemini vurguladı. Başkan Yetişkin, konuşmasında, “Her yıl buluşmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Ata Ekmeği ve Armola Şenliği, bu yıl Karakılçık Rotası’nın lansmanı ile özel bir anlam kazanıyor. Biz Seferihisar’da, köklü değerlerimize sahip çıkarak ve doğallığı koruma gayretiyle geleceğimizi şekillendiriyoruz. İnanıyoruz ki, bu Karakılçık Rotası projesi sadece Seferihisar’ın değil, tüm Türkiye için de sürdürülebilir kalkınma ve yerel değerleri koruma anlamında örnek teşkil edecek bir model olacaktır.” ifadelerine yer verdi. Bu rota ile amaçlanan, ata tohumundan gelen karakılçık buğdayını ulusal bir değere dönüştürmek.

Lezzet, sanat ve kültür dolu bir gün

Gün boyunca süren şenlikte katılımcılar, hem geleneksel lezzetlerin tadını çıkardı hem de kültürel ve sanatsal etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında tam 2000 adet Karakılçık ekmeği satılarak ata tohumuna olan ilgi somut bir şekilde gözlemlendi. Programda Bando Buffo’nun eğlenceli gösterisi, Grup Laf Aramızda’nın konseri, Seferiçınar Halk Dansları Grubu’nun otantik performansı, İzBB Ulamış Köy Tiyatrosu’nun sahnelediği oyun ve Rebeteos Dance Academy’nin modern dans gösterisi büyük beğeni topladı. Günün kapanışı ise Sinan Efe Aksoy’un hareketli konseriyle yapıldı. Ayrıca, geleneksel armola peyniri yapımının uygulamalı olarak gösterilmesi, katılımcıların yöre kültürünü yakından tanımasını sağladı.

Anadolu'nun ata tohumu turizme açılıyor

Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişine tanıklık eden, en eski buğday çeşitlerinden karakılçık buğdayı, artık sadece tarlalarda değil, bölgenin gastronomi turizmi haritasında da merkezi bir konuma yerleşti. Karakılçık Rotası’nın temel hedefi, bu ata tohumunu turizme entegre ederek hem yerel üreticileri desteklemek hem de Ulamış köyünün zengin tarihi dokusunu ve yerel kültürünü daha geniş kitlelerle buluşturmak. Bu yeni rota ile Ulamış’ın özgün sokakları, yöresel ürünlerin satıldığı köy pazarı ve geleneksel lezzetleri uluslararası düzeyde tanınma fırsatı bulacak. Başkan Yetişkin, başarılı olan bu yerel kalkınma modelinin en kısa sürede Seferihisar’ın diğer köylerine de yaygınlaştırılacağını duyurdu.