Son Mühür- Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski için 10 milyon euronun üzerinde teklif gelmesi durumunda transferine onay verebileceğini açıkladı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun ayrılığı konusunda net bir bonservis politikası izliyor. 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Bonservis beklentisi 10 milyon euro

Fenerbahçe yönetimi, Szymanski için 10 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeyecek. Sezona beklentilerin gerisinde başlayan Polonyalı oyuncunun, Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giymek istediği iddia ediliyor. Yönetim, bu seviyenin üzerindeki teklifler için görüşmeye hazır.

Lyon devre arasında tekrar devrede

Yaz transfer döneminde Szymanski’yi kadrosuna katmayı planlayan Fransız ekibi Lyon’un, yıldız oyuncudan vazgeçmediği öğrenildi. Kulübün, devre arasında Fenerbahçe’nin kapısını yeniden çalması bekleniyor.

Szymanski’nin mevcut performansı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta sahaya çıkan Sebastian Szymanski, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Polonyalı futbolcu, son haftalarda yaşadığı performans düşüşüne rağmen Avrupa kulüplerinin radarından düşmüyor.