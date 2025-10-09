Son Mühür- Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, son haftalardaki formsuzluğu ve taraftar tepkileriyle yeniden ayrılık haberlerinin merkezine oturdu. Sarı-lacivertli ekibin golcü oyuncusunun, devre arasında takımdan ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü.

Sezona hızlı başlamıştı

Yeni sezonun başında etkili bir performans sergileyen En-Nesyri, ilk 9 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkat çeken Faslı futbolcu, taraftarlar ve teknik heyet için önemli bir silah olarak görülüyordu.

Ancak son 5 karşılaşmada golle buluşamaması, performansında gözle görülür bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. En son 17 Eylül’deki Alanyaspor maçında gol sevinci yaşayan En-Nesyri, kaçırdığı net fırsatlarla eleştirilerin hedefi haline geldi.

Taraftar tepkileri ve pişmanlık iddiası

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, geçtiğimiz sezon 30 milyon euro, bu sezon ise 40 milyon euro civarında teklifler alan En-Nesyri, Jose Mourinho’nun kararıyla takımda kalmıştı. Ancak Faslı futbolcunun, kalma kararından pişman olduğu öne sürüldü. Nice ve Samsunspor maçlarındaki başarısız performans sonrası taraftar tepkileri artarken, En-Nesyri’nin devre arasında ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.