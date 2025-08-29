Son Mühür- Kamu işverenle TÜRK-İş arasında imzalanan ve yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren anlaşma çerçevesinin dışında bırakılan Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı çalışanları grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

29 Ağustos Cuma günü greve çıkacak olan yaklaşık 10 bin SYDV emekçisiyle ilgili kamu kesiminden baskılar olduğu iddiası gündeme geldi.

İddiayı gündeme getiren isim TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar’dı.

Alemdar yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarındaki grevi hatırlatarak,

‘’Ülkemizin her bölgesinde, 1003 Sosyal Yardımlaşma Vakfı iş yerinde yapılacak grevle ilgili olarak bazı vali yardımcılarının ve kaymakamların çalışanlara greve katılmamaları yönünde baskı yaptıklarına ilişkin duyum aldıklarını, böyle bir şeye inanmak istemediklerini söyledi.

Kamu idarecilerine çağrı...

Alemdar,

“grev hakkı Anayasamızda ve yasalarımızda düzenlenmiş bir haktır. Toplu sözleşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması durumunda işçilerin kullanabileceği en etkili güçtür. Bu gücün kısıtlanması, engellenmesi Anayasaya ve yasalara aykırıdır.

O nedenle ülkemizin değerli kamu yöneticilerinin böyle bir şeyin içinde olacaklarına ihtimal vermek istemiyorum. Buradan tüm kamu idarecilerine çağrıda bulunuyorum:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları emekçilerinin emeği ve alın terinin karşılığı için başlatacakları bu haklı ve meşru grevi engelleme yönünde herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını ümit ediyorum.

Koop-İş Sendikası 61 yıllık tarihi boyunca kavgadan ve huzursuzluktan yana olmamıştır. Her dönem çalışma barışından yanadır. Ancak SYDV emekçilerinin hak almak için grev haklarını kullanmaktan başka çareleri kalmamıştır” dedi.