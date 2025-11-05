Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Suudi Arabistan kulüplerinin yakın takibine girdi. Siyah-beyazlıların 2024 yazında kadrosuna kattığı 31 yaşındaki oyuncu için Al Ahli’nin devreye girdiği öne sürüldü.

HT Spor’un iddiasına göre, Suudi ekibinin sportif direktörü Rui Pedro Braz, tecrübeli futbolcuyu resmi transfer listesine ekledi.

Rui Pedro Braz eski tanıdığı için ısrarcı olabilir

Haberde, Al Ahli’nin sportif direktörü olan Rui Pedro Braz’ın, geçmişte 4 yıl boyunca Benfica’da aynı görevi yürüttüğü ve Rafa Silva’yı yakından tanıdığı vurgulandı. Portekizli yönetici, Benfica döneminde yıldız oyuncunun birçok kritik maçtaki performansına tanık olmuştu. Bu nedenle Al Ahli'nin Rafa Silva konusunda kararlı bir tavır sergilemesi bekleniyor.

Teklif gelirse Beşiktaş masaya oturacak

HT Spor’un aktardığı bilgilere göre, Al Ahli’nin ilgisi somut bir teklife dönüşürse Beşiktaş yönetimi durumu değerlendirmeye alacak. Siyah-beyazlıların, futbolcunun yüksek maaşı ve Suudi kulüplerinden gelebilecek cazip teklifler nedeniyle kapıları tamamen kapatmadığı ifade ediliyor.

Beşiktaş performansı: 23 gol, 16 asist

Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 65 maça çıkan Rafa Silva, siyah-beyazlılara önemli katkı sağladı. Portekizli yıldızın istatistikleri şöyle:

65 maç

23 gol

16 asist

Bu performans, Silva’yı hem takımın en etkili hücum oyuncularından biri yaptı hem de transfer piyasasında dikkatleri üzerine çekti.

Kontratı 2027’ye kadar devam ediyor

Rafa Silva, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan oyuncu için siyah-beyazlı yönetimin bonservis beklentisi yüksek. Suudi kulüplerinin ise son yıllarda Avrupa’dan birçok yıldızı astronomik ücretlerle kadrosuna kattığı biliniyor.